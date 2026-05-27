Daftar 26 Pemain Timnas Maroko di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Andalan Singa Atlas

JawaPos.com - Tim nasional Maroko telah menetapkan skuad finalnya untuk Piala Dunia 2026. Mohamed Ouahbi sudah memanggil 26 pemain ke dalam skuadnya.

Daftar 26 pemain yang dipanggil dan klubnya Melalui Instagram resmi timnas Maroko, @equipedumaroc, 26 pemain dipanggil untuk Piala Dunia 2026. Kiper andalan timnas Maroko yang bermain di Al-Ahli, Yassine Bounou masih dipanggil untuk mengikuti Piala Dunia ketiganya.

Dua kiper tangguh lain juga masuk dalam skuad timnas Maroko. Mereka adalah Munir El Kajoui (RS Berkane), dan Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR Rabat).

Kapten timnas Maroko Achraf Hakimi yang bermain di PSG dan bek Manchester United, Noussair Mazraoui menjadi pemain andalan di lini belakang. Selain mereka, ada bek tangguh lain seperti Anass Salah-Eddine (PSV), Redouane Halhal (KV Mechelen), Issa Diop (Fulham), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), dan Nayef Aguerd (Marseille).

Di lini tengah, terdapat tujuh gelandang kreatif dan tangguh di timnas Maroko. Mereka adalah Neil El Aynaoui (AS Roma), Bilal El Khannouss (VfB Sttugart), Samir El Mourabet (RC Strasbourg), Azzedine Ounahi (Girona), Ayyoub Bouaddi (Lille), Ismael Saibari (PSV), dan Sofyan Amrabat (Real Betis).

Pemain Real Madrid, Brahim Diaz bakal mempertajam lini serang timnas Maroko di Piala Dunia pertamanya. Penyerang haus gol lainnya juga dipanggil yaitu Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (RC Strasbourg), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Abde Ezzalzouli (Real Betis), dan Ayoube Amaimouni (Frankfurt).

Sebelum menuju Piala Dunia 2026, timnas Maroko bakal menghadapi dua pertandingan persahabatan. Mereka akan menghadapi Madagaskar pada 3 Juni dan Norwegia pada 8 Juni.