Prediksi Curacao di Piala Dunia 2026: Tim Debutan Ini Siap Bikin Jerman Panas Dingin!

Selebrasi pemain Curaçao usai memastikan tiket bersejarah ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. (Instagram @thebluewaveffk)
JawaPos.com — Curaçao mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dan akan menjadi negara dengan populasi serta luas wilayah terkecil yang pernah tampil di turnamen tersebut. Tim berjuluk Blue Wave itu langsung menghadapi tantangan besar karena harus melawan Jerman pada laga pembuka Grup F di NRG Stadium, Houston, 14 Juni 2026.
Keberhasilan Curaçao menembus Piala Dunia menjadi salah satu kisah paling mengejutkan di kawasan Concacaf musim ini.
Tim asuhan Dick Advocaat tampil tanpa kekalahan sepanjang kualifikasi dengan catatan tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang.
Curaçao tampil luar biasa sepanjang babak kualifikasi ketika Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tidak ikut dalam jalur Concacaf karena status tuan rumah.
Situasi itu dimanfaatkan maksimal oleh Blue Wave untuk menjelma menjadi kekuatan baru di kawasan Karibia.
Mereka mencetak 28 gol dan hanya kebobolan lima kali dalam 10 pertandingan kualifikasi.
Salah satu kemenangan paling mencolok terjadi saat membantai Bermuda 7-0 sebelum memastikan tiket Piala Dunia lewat hasil imbang tanpa gol melawan Jamaika di Kingston.
Penyerang Gervane Kastaneer menjadi top skor tim dengan lima gol sepanjang kualifikasi. Sementara Jearl Margaritha, Kenji Gorré, dan Leandro Bacuna sama-sama mencatat tiga assist penting.
Curaçao kini berada di Grup F bersama Jerman, Ekuador, dan Pantai Gading.
