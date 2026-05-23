Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 24 Mei 2026 | 05.22 WIB

Dipanggil Timnas Inggris ke Piala Dunia 2026, Elliot Anderson Persembahkan untuk Mendiang Ibunya

Elliot Anderson dipanggil timnas Inggris ke Piala Dunia 2026. (Dok. Elliot Anderson)

JawaPos.com - Elliot Anderson akan debut untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menyertakan namanya dalam skuad berisikan 26 pemain timnas Inggris.

Melalui sosial media, Elliot Anderson mengungkapkan perasaan bahagianya setelah dibawa Thomas Tuchel ke skuad timnas Inggris. Apalagi, dia akan bermain di Piala Dunia 2026 yang merupakan ajang besar pertamanya bagi tim nasional.

Keberhasilannya untuk masuk ke skuad timnas Inggris merupakan hasil kerja kerasnya bersama Nottingham Forest. Selain itu, Elliot Anderson juga tidak melupakan dukungan dari keluarganya.

"Wow! Sesuatu yang telah saya impikan sepanjang hidup saya. Pergi ke Piala Dunia pertama saya bersama Inggris adalah momen paling membanggakan saya hingga saat ini. Kerja keras dan dedikasi saya membuahkan hasil. Saya tidak akan bisa sampai ke titik ini tanpa dukungan besar dari keluarga saya," tulis Elliot Anderson di Instagram.

Pemanggilan Anderson ke Timnas Inggris juga dipersembahkan kepada mendiang ibunya, Helen yang meninggal pada April lalu.

"Bu, kita akan pergi ke Piala Dunia," tutupnya di caption Instagram.

Performa Elliot Anderson di Nottingham Forest

Pemain 23 tahun tersebut menjadi andalan Nottingham Forest. Di Liga Inggris, Elliot Anderson bermain sebanyak 37 pertandingan dan mengoleksi empat gol serta empat assist.

Performa apiknya tersebut dapat membantu Nottingham Forest hingga semifinal Liga Europa meski kalah dari Aston Villa. Di kompetisi tersebut, dia bermain sebanyak 12 pertandingan dan mencetak satu gol.

Dari sisi permainannya, Anderson sangat baik dalam membantu pertahanan. Melansir laman Premier League, pemain yang memulai karirnya bersama Newcastle United tersebut melakukan 101 tekel dan 40 intersep.

Performa tersebut membuat Tuchel kepincut dan memboyong Elliot Anderson. Pelatih asal Jerman itu memberikan debut kepadanya pada September 2025 saat melawan Andorra di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

