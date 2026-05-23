Dipanggil Timnas Inggris ke Piala Dunia 2026, Elliot Anderson Persembahkan untuk Mendiang Ibunya

Elliot Anderson dipanggil timnas Inggris ke Piala Dunia 2026. (Dok. Elliot Anderson)
JawaPos.com - Elliot Anderson akan debut untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menyertakan namanya dalam skuad berisikan 26 pemain timnas Inggris.
Melalui sosial media, Elliot Anderson mengungkapkan perasaan bahagianya setelah dibawa Thomas Tuchel ke skuad timnas Inggris. Apalagi, dia akan bermain di Piala Dunia 2026 yang merupakan ajang besar pertamanya bagi tim nasional.
Keberhasilannya untuk masuk ke skuad timnas Inggris merupakan hasil kerja kerasnya bersama Nottingham Forest. Selain itu, Elliot Anderson juga tidak melupakan dukungan dari keluarganya.
"Wow! Sesuatu yang telah saya impikan sepanjang hidup saya. Pergi ke Piala Dunia pertama saya bersama Inggris adalah momen paling membanggakan saya hingga saat ini. Kerja keras dan dedikasi saya membuahkan hasil. Saya tidak akan bisa sampai ke titik ini tanpa dukungan besar dari keluarga saya," tulis Elliot Anderson di Instagram.
Pemanggilan Anderson ke Timnas Inggris juga dipersembahkan kepada mendiang ibunya, Helen yang meninggal pada April lalu.
"Bu, kita akan pergi ke Piala Dunia," tutupnya di caption Instagram.
Baca Juga:Jadwal dan Rute Konvoi Juara Persib Bandung: Kenalkan 3 Titik Bersejarah, Start dari Gedung Sate
Pemain 23 tahun tersebut menjadi andalan Nottingham Forest. Di Liga Inggris, Elliot Anderson bermain sebanyak 37 pertandingan dan mengoleksi empat gol serta empat assist.
Performa apiknya tersebut dapat membantu Nottingham Forest hingga semifinal Liga Europa meski kalah dari Aston Villa. Di kompetisi tersebut, dia bermain sebanyak 12 pertandingan dan mencetak satu gol.
Dari sisi permainannya, Anderson sangat baik dalam membantu pertahanan. Melansir laman Premier League, pemain yang memulai karirnya bersama Newcastle United tersebut melakukan 101 tekel dan 40 intersep.
Performa tersebut membuat Tuchel kepincut dan memboyong Elliot Anderson. Pelatih asal Jerman itu memberikan debut kepadanya pada September 2025 saat melawan Andorra di Kualifikasi Piala Dunia 2026.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi