Timnas Portugal Panggil 27+1 Pemain ke Piala Dunia 2026, Roberto Martinez Beber Satu Sosok Kehormatan

JawaPos.com - Ada alasan emosional dibalik angka 27 + 1 saat tim nasional Portugal menetapkan skuad finalnya di Piala Dunia 2026. Mendiang Diogo Jota menjadi alasan dibalik angka tersebut.

Roberto Martinez memutuskan untuk memanggil 27 pemain ke dalam skuadnya. Meskipun sebenarnya, FIFA hanya memperbolehkan 26 pemain di setiap tim untuk Piala Dunia 2026.

Ricardo Velho menjadi satu pemain tambahan di skuad timnas Portugal. Kiper asal klub Genclerbirligi tersebut disiapkan untuk menjadi kiper darurat jika ada salah satu kiper yang mengalami cedera.

Meski menjadi kiper pilihan keempat, Ricardo Velho sudah bersedia untuk membantu timnas Portugal di Piala Dunia. Sementara Roberto Martinez mengatakan bahwa kehadiran kiper 27 tahun tersebut juga sangat dibutuhkan saat sesi latihan.

"Saya berbicara dengan Ricardo Velho dan dia tahu bahwa dia adalah kiper keempat. Aturan menyatakan bahwa kami hanya dapat mengganti kiper jika terjadi cedera selama turnamen," kata Roberto Martinez saat jumpa pers yang dikutip laman resmi timnas Portugal, Selasa (20/5).

Diogo Jota Jadi Pemain +1 untuk Timnas Portugal Roberto Martinez menyebut nama Diogo Jota sebagai pemain +1 untuk timnas Portugal di Piala Dunia nanti.

Bagi sang pelatih, merupakan tanggung jawab bagi skuad Portugal untuk meneruskan mimpi pemain yang meninggal dunia pada Juli 2025 tersebut.

"Dia adalah kekuatan dan kegembiraan kami. Semangat, kekuatan, dan teladan Diogo Jota adalah +1 dan akan selalu menjadi +1," pungkas Martinez.