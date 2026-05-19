Skuad Kroasia di Piala Dunia 2026 Resmi Dirilis, Banyak Pemain Bertabur Bintang Masuk Daftar

Luka Modric bersama timnas Kroasia. (AFP/John Thys)
JawaPos.com - Tim nasional Kroasia resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.
Pelatih Zlatko Dalic kembali memadukan pemain senior berpengalaman dengan generasi muda yang mulai bersinar di kompetisi Eropa.
Nama Luka Modric masih menjadi sorotan utama dalam daftar tersebut. Di usia 40 tahun, sang gelandang veteran tetap dipercaya menjadi pemimpin lini tengah Kroasia.
Kehadirannya menunjukkan bahwa pengalaman masih menjadi faktor penting bagi Vatreni dalam menghadapi turnamen terbesar seperti Piala Dunia.
Selain Modric, Kroasia juga tetap mengandalkan sejumlah pemain yang sudah lama menjadi tulang punggung tim seperti Mateo Kovacic, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, hingga Ante Budimir.
Kombinasi pemain senior dan talenta muda diyakini akan menjadi kekuatan utama Kroasia di Piala Dunia kali ini.
Di posisi penjaga gawang, Dominik Livakovic kembali dipercaya sebagai pilihan utama. Kiper Dinamo Zagreb tersebut masih dianggap sebagai sosok paling berpengalaman di bawah mistar. Ia akan didampingi Dominik Kotarski dan Ivica Pandur sebagai pelapis.
Sementara di lini belakang, Kroasia membawa sejumlah nama yang kini tampil reguler di liga-liga top Eropa.
Joško Gvardiol menjadi figur utama pertahanan setelah tampil konsisten bersama Manchester City. Bek berusia 24 tahun itu diprediksi kembali menjadi pemain penting dalam skema permainan Zlatko Dalic.
