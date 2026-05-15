Thomas Tuchel Hadapi Misi Berat: Mengakhiri Penantian 60 Tahun Inggris di Piala Dunia

Thomas Tuchel bersama gelandang Timnas Inggris, Jude Bellingham. (FA)
JawaPos.com - Timnas Inggris kembali memasuki babak baru dalam perjalanan panjang mereka di sepak bola internasional.
Setelah puluhan tahun gagal mengulang kejayaan di Piala Dunia 1966, federasi sepak bola Inggris kini menaruh harapan besar kepada Thomas Tuchel untuk membawa perubahan.
Pelatih asal Jerman tersebut resmi mengambil alih kursi pelatih Inggris dan langsung menjadi sorotan publik.
Bukan hanya karena statusnya sebagai pelatih asing, tetapi juga karena besarnya ekspektasi yang selalu mengiringi tim berjuluk The Three Lions itu.
Sejak Sir Alf Ramsey membawa Inggris menjuarai Piala Dunia 1966, belum ada satu pun pelatih yang mampu mengembalikan trofi paling bergengsi di sepak bola dunia ke Wembley.
Sudah 60 tahun berlalu dan total 14 pelatih berbeda mencoba memutus penantian panjang tersebut.
Namun, hasilnya masih sama. Inggris kerap datang dengan skuad bertabur bintang, tetapi selalu gagal di momen penting.
Tekanan besar menjadi salah satu alasan mengapa jabatan pelatih Timnas Inggris sering disebut sebagai pekerjaan paling sulit di dunia sepak bola.
Ekspektasi publik yang tinggi, sorotan media yang tajam, hingga sejarah panjang kegagalan membuat setiap pelatih selalu berada dalam tekanan.
