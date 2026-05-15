Prediksi Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Datang ke Piala Dunia 2026 dengan Modal Nekat

Selebrasi pemain Afrika Selatan usai memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah melewati kualifikasi penuh drama. (Instagram @bafanabafanaofficial)
JawaPos.com — Afrika Selatan kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah terakhir kali bermain saat menjadi tuan rumah pada 2010. Tim berjuluk Bafana Bafana itu datang ke Amerika Utara dengan status underdog, tetapi tetap menyimpan harapan mencetak sejarah lolos dari fase grup untuk pertama kalinya.
Momen terakhir South Africa tampil di panggung terbesar sepak bola dunia masih membekas bagi publik.
Piala Dunia 2010 dikenang lewat gol spektakuler Siphiwe Tshabalala ke gawang Meksiko dan suara vuvuzela yang menggema sepanjang turnamen.
Namun, perjalanan tuan rumah saat itu berakhir pahit.
Meski sempat mengalahkan Prancis 2-1 pada laga terakhir grup, Afrika Selatan tetap tersingkir di fase awal dan masuk daftar salah satu tuan rumah dengan performa terburuk di sejarah Piala Dunia.
Kini, 16 tahun berselang, Bafana Bafana kembali dengan generasi berbeda. Mereka lolos ke Piala Dunia 2026 usai finis di puncak Grup C kualifikasi zona Afrika dengan koleksi 18 poin, unggul tipis satu angka atas Nigeria.
Perjalanan Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026 berlangsung penuh drama dan ketidakpastian.
Tim asuhan Hugo Broos mencatat lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan dengan total 15 gol serta kebobolan sembilan kali.
Kepastian lolos didapat setelah kemenangan 3-0 atas Rwanda. Namun, perjalanan mereka jauh dari kata mulus karena sempat kalah 0-2 dari Rwanda di laga tandang serta ditahan Zimbabwe yang menjadi juru kunci grup.
