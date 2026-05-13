Almoez Ali dan Akram Afif Dipanggil, Julen Lopetegui Umumkan 34 Pemain Skuad Sementara Timnas Qatar di Piala Dunia 2026

Penyerang andalan timnas Qatar Almoez Ali. (Dok. Almoez Ali)
JawaPos.com - Julen Lopetegui telah mengumumkan skuad sementara tim nasional Qatar untuk Piala Dunia 2026. Skuad tersebut berisikan 34 pemain yang akan dikerucutkan menjadi 26 pemain.
Di sektor penjaga gawang, Julen Lopetegui memanggil empat kiper. Meshaal Barsham dan Mahmoud Abunada yang menjadi andalan masuk dalam skuad. Selain itu, Shehab Ellethy dan Salah Zakaria juga termasuk di dalamnya.
Akram Afif dan Almoez Ali masih tetap dipertahankan Julen Lopetegui untuk mempertajam lini depan. Pemain depan seperti Sebastián Soria, Ahmed Alaaeldin, Homam Al-Amin, Edmílson Junior, Ahmed Al-Ganehi, Mubarak Shanan, Tahsin Mohammed, Yusuf Abdurisag, dan Mohammed Muntari mendapatkan panggilan.
Selain itu, Lopetegui memanggil gelandang andalannya yaitu Mohammed Waad, Ahmed Fathi, dan Mohamed Al-Mannai. lima gelandang lainnya yaitu Jassem Gaber, Assim Madibo, Hasan Al-Haydos, Karim Boudiaf, dan Abdulaziz Hatim juga dipanggil untuk makin memperkuat timnas Qatar.
Sementara di lini belakang, Lopetegui memanggil 11 pemain. Mereka adalah Sultan Al-Brake, Lucas Mendes, Al-Hashmi Al-Hussain, Ayoub Al-Oui, Tarek Salman, Issa Laye, Boualem Khoukhi, Bassam Al-Rawi, Niall Mason, Pedro Miguel, Rayyan Ahmed Al-Ali,
Bagi timnas Qatar, Almoez Ali merupakan penyerang andalan di lini depan. Pemain 29 tahun tersebut punya koleksi 55 gol dari 118 caps. Bahkan, dia menjadi top skor di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 12 gol.
Almoez Ali akan bermain di Piala Dunia keduanya. Saat Piala Dunia 2022, penyerang Al-Duhail SC tersebut tidak mampu mencetak gol.
Selain itu, Akram Afif juga tidak kalah pentingnya di lini depan timnas Qatar. Dia sudah mengoleksi 40 gol dari 126 caps yang membuktikan ketajamannya sebagai penyerang.
Baca Juga:Rizky Ridho Minta Maaf! Singgung Insiden Kontra Persib Bandung, Kapten Persija Jakarta Gelar Evaluasi
Sebastian Soria menjadi pemain tertua yang dipanggil Julen Lopetegui. Usianya sudah 42 tahun dan telah membela timnas Qatar sejak 2007 dengan koleksi 40 gol.
Sejak Julen Lopetegui menangani timnas Qatar, baru kali ini dia memanggil Sebastian Soria. Penyerang kelahiran Uruguay tersebut terakhir kali dipanggil pada laga persahabatan melawan Moldova pada 2017.
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam