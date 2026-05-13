Almoez Ali dan Akram Afif Dipanggil, Julen Lopetegui Umumkan 34 Pemain Skuad Sementara Timnas Qatar di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Julen Lopetegui telah mengumumkan skuad sementara tim nasional Qatar untuk Piala Dunia 2026. Skuad tersebut berisikan 34 pemain yang akan dikerucutkan menjadi 26 pemain.

Di sektor penjaga gawang, Julen Lopetegui memanggil empat kiper. Meshaal Barsham dan Mahmoud Abunada yang menjadi andalan masuk dalam skuad. Selain itu, Shehab Ellethy dan Salah Zakaria juga termasuk di dalamnya.

Akram Afif dan Almoez Ali masih tetap dipertahankan Julen Lopetegui untuk mempertajam lini depan. Pemain depan seperti Sebastián Soria, Ahmed Alaaeldin, Homam Al-Amin, Edmílson Junior, Ahmed Al-Ganehi, Mubarak Shanan, Tahsin Mohammed, Yusuf Abdurisag, dan Mohammed Muntari mendapatkan panggilan.

Selain itu, Lopetegui memanggil gelandang andalannya yaitu Mohammed Waad, Ahmed Fathi, dan Mohamed Al-Mannai. lima gelandang lainnya yaitu Jassem Gaber, Assim Madibo, Hasan Al-Haydos, Karim Boudiaf, dan Abdulaziz Hatim juga dipanggil untuk makin memperkuat timnas Qatar.

Sementara di lini belakang, Lopetegui memanggil 11 pemain. Mereka adalah Sultan Al-Brake, Lucas Mendes, Al-Hashmi Al-Hussain, Ayoub Al-Oui, Tarek Salman, Issa Laye, Boualem Khoukhi, Bassam Al-Rawi, Niall Mason, Pedro Miguel, Rayyan Ahmed Al-Ali,

Kehadiran Almoez Ali dan Akram Afif Bagi timnas Qatar, Almoez Ali merupakan penyerang andalan di lini depan. Pemain 29 tahun tersebut punya koleksi 55 gol dari 118 caps. Bahkan, dia menjadi top skor di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 12 gol.

Almoez Ali akan bermain di Piala Dunia keduanya. Saat Piala Dunia 2022, penyerang Al-Duhail SC tersebut tidak mampu mencetak gol.

Selain itu, Akram Afif juga tidak kalah pentingnya di lini depan timnas Qatar. Dia sudah mengoleksi 40 gol dari 126 caps yang membuktikan ketajamannya sebagai penyerang.

Pemain tertua dan termuda yang dipanggil Sebastian Soria menjadi pemain tertua yang dipanggil Julen Lopetegui. Usianya sudah 42 tahun dan telah membela timnas Qatar sejak 2007 dengan koleksi 40 gol.