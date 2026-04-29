Aprillia JP
Rabu, 29 April 2026 | 17.22 WIB

Dagu dan Rahangnya Patah, Putra Zinedine Zidane Terancam Absen Bela Aljazair di Piala Dunia 2026

Luca Zidane mengalami cedera patah rahang dan dagu jelang Piala Dunia. (@AlgerianFooty/X).

JawaPos.com - Kiper Luca Zidane terancam absen dari ajang Piala Dunia setelah mengalami cedera serius pada bagian wajah. Penjaga gawang milik Granada CF itu dilaporkan mengalami patah rahang dan dagu dalam laga kasta kedua Liga Spanyol melawan UD Almería pada Minggu (26/4).

Cedera itu terjadi akibat benturan keras dengan penyerang lawan bernama Thalys yang membuat Luca harus ditarik keluar lapangan setelah mengalami gegar otak. Hasil pemeriksaan medis kemudian mengonfirmasi adanya cedera lanjutan yang cukup serius.

Dalam pernyataan resmi klub yang dilansir dari ESPN, disebutkan bahwa tes medis menunjukkan sang kiper tidak hanya mengalami gegar otak, tetapi juga patah pada rahang dan dagunya. Kondisi itu membuat Luca diperkirakan akan absen hingga akhir musim, bahkan berpotensi menepi lebih lama apabila harus menjalani operasi.

“Pemain, bersama dengan tim medis klub, akan segera menentukan langkah penanganan yang akan diambil terkait cedera ini dalam beberapa jam ke depan,” tulis pernyataan resmi klub.

Luca Zidane yang saat ini berusia 27 tahun merupakan putra dari legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane. Meski sempat membela Prancis di level junior, Luca Zidane memutuskan memperkuat Timnas Aljazair pada level senior, negara asal kakek-neneknya.

Luca Zidane menjadi salah satu pilihan utama di bawah mistar Aljazair, termasuk saat tampil dalam empat dari lima pertandingan di ajang Piala Afrika pada 2025. Terakhir, Luca juga bermain penuh selama 90 menit dalam laga uji coba internasional melawan Uruguay yang berakhir imbang tanpa gol.

Cedera itu tentu menjadi pukulan bagi Aljazair yang akan memulai kampanye Piala Dunia menghadapi juara bertahan Timnas Argentina pada 16 Juni mendatang di Kansas City. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Luca Zidane dapat pulih tepat waktu untuk tampil di turnamen tersebut.

