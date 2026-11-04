BINUS Tembus Top 200 Universitas Terbaik Asia Pemeringkatan QS WUR

JawaPos.com - BINUS University menembus jajaran 200 universitas terbaik di Asia dalam QS World University Rankings (QS WUR): Asia 2027.

Capaian tersebut sekaligus mengukuhkan BINUS sebagai satu-satunya perguruan tinggi swasta Indonesia yang masuk dalam daftar 200 besar kampus terbaik di kawasan tersebut.

Dalam pemeringkatan yang diumumkan pada rangkaian QS Higher Ed Summit: Asia Pacific 2026 di Bali, BINUS menjadi satu dari 12 universitas Indonesia yang berhasil menembus jajaran Top 200 Asia.

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Sejak pertama kali mengikuti pemeringkatan QS Asia pada 2019, BINUS juga konsisten mempertahankan posisi sebagai universitas swasta dengan peringkat tertinggi di Indonesia.

Rektor BINUS University Nelly mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil kontribusi seluruh sivitas akademika.

Hasil pemeringkatan itu sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan zaman.

”Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan industri dan mitra internasional, serta mengembangkan lingkungan pembelajaran yang mendukung mahasiswa secara optimal dan meningkatkan daya saing global,” ujar Nelly dalam keterangannya Rabu (04/11).

Nelly menjelaskan, BINUS mengembangkan tiga pendekatan untuk menjaga kualitas pendidikan. Pertama, memperkuat kemitraan dengan industri.