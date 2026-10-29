7 Alasan untuk Memiliki “Rencana Keluar” Saat Lulusan Perguruan Tinggi Kembali ke Rumah

seseorang yang memiliki rencana keluar rumah / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Lulus dari perguruan tinggi sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang telah memasuki fase baru kehidupan: menjadi lebih mandiri, mulai bekerja, membangun karier, dan perlahan menentukan arah hidupnya sendiri. Namun, kenyataannya tidak semua lulusan langsung mendapatkan pekerjaan atau mampu hidup mandiri setelah wisuda.

Sebagian akhirnya kembali tinggal bersama orang tua.



Dalam kondisi tertentu, kembali ke rumah setelah lulus bukanlah sesuatu yang buruk. Justru, tinggal bersama keluarga dapat menjadi jembatan sementara untuk mengurangi beban finansial, mencari pekerjaan, atau mempersiapkan langkah berikutnya.



Masalahnya muncul ketika kondisi “sementara” berubah menjadi keadaan tanpa batas yang jelas.



Seorang lulusan dapat merasa nyaman karena kebutuhan sehari-hari masih terpenuhi. Tetapi pada saat yang sama, ia mungkin kehilangan rasa kemandirian, mengalami konflik dengan orang tua, merasa tertinggal dari teman sebaya, atau semakin sulit menentukan arah hidup.



Karena itu, memiliki “rencana keluar” atau exit plan menjadi penting.



Rencana keluar bukan berarti seseorang harus terburu-buru meninggalkan rumah. Rencana ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran realistis tentang kapan, bagaimana, dan dengan kondisi apa seseorang ingin mulai hidup lebih mandiri.



Dari perspektif psikologi, keberadaan rencana semacam ini dapat membantu seseorang mempertahankan rasa kendali, membangun motivasi, mengembangkan identitas dewasa, dan mencegah ketergantungan yang tidak direncanakan.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), terdapat tujuh alasannya.



1. Rencana keluar membantu mempertahankan rasa memiliki kendali atas kehidupan



Salah satu kebutuhan psikologis manusia adalah merasa bahwa dirinya memiliki kendali atas keputusan yang menyangkut kehidupannya.



Setelah lulus kuliah, banyak hal dapat berubah secara tiba-tiba. Struktur kehidupan yang sebelumnya cukup jelas—kuliah, tugas, ujian, organisasi, dan jadwal akademik—menghilang.



Sebagai gantinya muncul pertanyaan yang jauh lebih terbuka:



“Setelah ini saya mau melakukan apa?”



Kembali ke rumah tanpa rencana dapat membuat seseorang merasa hidupnya sedang “berhenti”. Hari-hari menjadi tidak memiliki struktur yang jelas. Bangun tidur, mencari pekerjaan jika ada, membantu di rumah, menggunakan internet, lalu mengulang rutinitas yang sama.



Dalam psikologi, kondisi seperti ini dapat berkontribusi terhadap berkurangnya sense of agency, yaitu perasaan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah hidupnya sendiri.



Memiliki rencana keluar memberikan struktur.



Misalnya, seseorang mengatakan kepada dirinya:



“Saya akan tinggal bersama orang tua selama enam sampai dua belas bulan sambil mencari pekerjaan, menabung sejumlah uang, dan mempersiapkan tempat tinggal.”



Perbedaannya sangat besar.



Ia bukan sekadar “tinggal di rumah karena belum tahu harus melakukan apa”, tetapi sedang menjalani sebuah tahap yang memiliki tujuan.



Rencana tersebut membuat seseorang tetap menjadi aktor dalam kehidupannya sendiri.



Yang penting, targetnya tidak harus selalu berupa tanggal pasti untuk meninggalkan rumah. Rencana dapat berbentuk kondisi.



Contohnya:



memiliki pekerjaan dengan pendapatan tertentu;



mempunyai tabungan darurat;



mampu membayar biaya hidup sendiri;



mendapatkan pekerjaan di kota tertentu;



atau mencapai jumlah tabungan yang telah ditentukan.



Dengan demikian, rumah orang tua menjadi tempat persiapan, bukan tempat seseorang merasa terjebak.



2. Rencana keluar membantu membangun identitas sebagai orang dewasa



Masa setelah kuliah merupakan periode penting dalam perkembangan identitas.



Seseorang mulai berhadapan dengan pertanyaan yang lebih kompleks daripada sekadar “jurusan apa yang saya ambil?”



Ia mulai bertanya:



“Pekerjaan seperti apa yang cocok untuk saya?”



“Saya ingin tinggal di mana?”



“Seberapa mandiri saya ingin menjadi?”



“Nilai apa yang ingin saya gunakan dalam hidup?”



“Seperti apa kehidupan yang ingin saya bangun?”



Kembali ke rumah dapat memberikan kenyamanan, tetapi kenyamanan yang terlalu lama tanpa adanya perkembangan juga berpotensi membuat proses pembentukan identitas menjadi lebih lambat.



Bukan karena tinggal bersama orang tua secara otomatis membuat seseorang tidak dewasa. Justru, seseorang dapat menjadi sangat mandiri meskipun masih tinggal bersama keluarga.



Yang menjadi masalah adalah ketika seluruh keputusan penting terus dikembalikan kepada orang tua.



Misalnya, orang tua menentukan pekerjaan yang harus diambil, teman yang boleh ditemui, bagaimana uang digunakan, bahkan kapan seseorang harus melakukan sesuatu.



Rencana keluar dapat menjadi simbol psikologis bahwa seseorang sedang bergerak menuju self-direction, yaitu kemampuan mengarahkan kehidupannya sendiri.



Ketika seorang lulusan mulai merencanakan keuangan, mencari pekerjaan, menentukan tempat tinggal, mengurus kebutuhan rumah tangga, dan membuat keputusan sendiri, ia sedang membangun identitas dewasa melalui tindakan nyata.



Jadi, “keluar dari rumah” sebenarnya bukan inti persoalannya.



Yang lebih penting adalah bergerak menuju kehidupan yang semakin mandiri.



3. Rencana keluar dapat mencegah kenyamanan berubah menjadi ketergantungan



Kenyamanan memiliki fungsi psikologis yang penting. Ketika seseorang sedang mengalami masa transisi, rumah keluarga dapat menjadi tempat untuk memulihkan energi dan mengurangi tekanan.



Namun, manusia juga mudah beradaptasi dengan keadaan.



Apa yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai solusi sementara dapat perlahan menjadi kebiasaan.



Pada bulan pertama, seseorang mungkin berpikir:



“Saya tinggal di rumah hanya sampai mendapatkan pekerjaan.”



Beberapa bulan kemudian:



“Nanti saja mencari tempat tinggal setelah gaji lebih besar.”



Setahun kemudian:



“Kenapa harus pindah? Di rumah semuanya sudah tersedia.”



Di sinilah rencana keluar menjadi penting.



Tanpa target atau indikator perkembangan, seseorang mungkin tidak menyadari bahwa dirinya telah berpindah dari menggunakan dukungan keluarga menjadi bergantung pada dukungan keluarga.



Perbedaannya halus tetapi penting.



Dukungan keluarga dapat menjadi sumber daya untuk membantu seseorang berkembang. Ketergantungan yang tidak terencana justru dapat mengurangi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan hidup.



Karena itu, rencana keluar sebaiknya tidak hanya berisi tujuan “pindah rumah”.



Rencana tersebut juga dapat mencakup:



belajar mengelola anggaran;



membayar sebagian kebutuhan rumah;



memasak;



mencuci dan mengurus rumah;



mengurus dokumen pribadi;



mencari pekerjaan;



mengembangkan keterampilan profesional;



dan membangun tabungan.



Dengan kata lain, seseorang mempersiapkan kemampuan untuk mandiri, bukan hanya tempat untuk ditinggali.



4. Rencana yang jelas dapat meningkatkan motivasi



Salah satu masalah yang sering muncul setelah lulus adalah hilangnya struktur eksternal.



Ketika masih kuliah, ada jadwal semester, tenggat tugas, ujian, dan target kelulusan.



Setelah lulus, struktur tersebut tiba-tiba hilang.



Seseorang bebas menentukan kapan bangun, kapan mencari pekerjaan, kapan belajar, atau kapan mengembangkan keterampilan.



Kebebasan seperti ini terdengar menyenangkan, tetapi bagi sebagian orang justru membingungkan.



Tanpa tujuan yang jelas, motivasi dapat menurun.



Rencana keluar memberikan tujuan konkret yang dapat dipecah menjadi langkah-langkah kecil.



Misalnya:



Tujuan: hidup mandiri dalam satu tahun.



Kemudian tujuan tersebut dapat dipecah menjadi:



Bulan 1–3: memperbarui CV dan meningkatkan keterampilan.



Bulan 4–6: mendapatkan pekerjaan atau sumber penghasilan yang stabil.



Bulan 7–9: menabung dan mencari informasi mengenai tempat tinggal.



Bulan 10–12: mempersiapkan perpindahan.



Dengan cara seperti ini, tujuan yang besar tidak lagi terasa abstrak.



Psikologi motivasi menunjukkan bahwa tujuan yang jelas dan realistis dapat membantu mengarahkan perilaku. Seseorang menjadi lebih mudah mengevaluasi apakah dirinya bergerak maju atau hanya mengulang rutinitas yang sama.



Bahkan jika target awal gagal tercapai, rencana tersebut dapat disesuaikan.



Yang penting adalah tetap memiliki arah.



5. Rencana keluar dapat mengurangi konflik antara lulusan dan orang tua



Kembali ke rumah setelah bertahun-tahun hidup sebagai mahasiswa dapat mengubah dinamika keluarga.



Orang tua mungkin masih melihat anak sebagai seseorang yang perlu diarahkan.



Sementara itu, anak merasa dirinya sudah dewasa dan ingin mengambil keputusan sendiri.



Dari sinilah konflik dapat muncul.



Contohnya:



“Kenapa kamu pulang malam?”



“Kenapa pekerjaanmu belum juga dapat?”



“Kamu mau sampai kapan tinggal di rumah?”



“Kenapa uangmu digunakan untuk itu?”



Di sisi lain, lulusan mungkin merasa:



“Saya sudah dewasa. Mengapa masih diatur?”



Masalahnya bukan selalu karena salah satu pihak terlalu keras.



Sering kali kedua pihak memiliki ekspektasi yang berbeda tentang apa arti “tinggal bersama setelah dewasa”.



Rencana keluar dapat membantu membuat ekspektasi tersebut menjadi lebih jelas.



Misalnya, seorang lulusan dapat berbicara dengan orang tuanya:



“Saya berencana tinggal di rumah selama beberapa bulan sambil mencari pekerjaan. Selama periode tersebut saya akan membantu biaya rumah dan menabung. Setelah kondisi finansial saya memungkinkan, saya ingin mulai tinggal sendiri.”



Percakapan semacam ini mengubah situasi dari sesuatu yang tidak pasti menjadi kesepakatan yang lebih jelas.



Orang tua mengetahui bahwa anaknya memiliki arah.



Anak juga mengetahui bahwa dukungan orang tua tidak berarti kehilangan seluruh otonomi.



Tentu saja, tidak semua keluarga memiliki hubungan yang ideal. Dalam keluarga tertentu, pembicaraan mengenai rencana hidup mungkin tetap sulit.



Namun, semakin jelas ekspektasi kedua pihak, semakin kecil kemungkinan munculnya konflik akibat asumsi yang berbeda.



6. Rencana keluar membantu menjaga harga diri dan rasa kompeten



Kegagalan mendapatkan pekerjaan setelah lulus dapat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri.



Di media sosial, seseorang mungkin melihat teman-temannya mulai bekerja, mendapatkan promosi, pindah kota, membeli kendaraan, atau hidup sendiri.



Sementara dirinya masih berada di kamar masa kecil.



Perbandingan sosial seperti ini dapat menimbulkan pikiran:



“Teman-teman saya sudah maju.”



“Saya tertinggal.”



“Saya tidak berhasil.”



“Jangan-jangan saya tidak mampu.”



Padahal, perjalanan hidup setiap orang berbeda.



Masalahnya bukan sekadar tinggal di rumah. Yang lebih berbahaya adalah ketika seseorang mulai menginterpretasikan situasinya sebagai bukti bahwa dirinya tidak kompeten.



Rencana keluar dapat membantu mengubah narasi tersebut.



Daripada berpikir:



“Saya masih tinggal dengan orang tua karena saya gagal.”



Seseorang dapat melihat situasinya sebagai:



“Saya sedang menggunakan dukungan keluarga sebagai tahap persiapan untuk membangun kehidupan mandiri.”



Perubahan cara melihat situasi tersebut penting secara psikologis.



Lebih jauh lagi, setiap kemajuan kecil dapat memperkuat rasa kompeten.



Misalnya:



berhasil mendapatkan pekerjaan;



berhasil menabung;



berhasil membayar kebutuhan sendiri;



berhasil membuat anggaran;



berhasil mengurus kebutuhan rumah;



atau berhasil meningkatkan keterampilan.



Semua itu memberikan bukti konkret bahwa seseorang mampu mengelola kehidupannya.



7. Rencana keluar membuat transisi menuju kehidupan mandiri lebih realistis



Banyak orang membayangkan kemandirian sebagai sesuatu yang sederhana:



“Kalau sudah punya pekerjaan, saya tinggal pindah.”



Kenyataannya tidak sesederhana itu.



Hidup mandiri membutuhkan banyak hal sekaligus.



Ada biaya sewa atau tempat tinggal, makanan, transportasi, listrik, internet, kesehatan, kebutuhan rumah tangga, tabungan, dana darurat, dan berbagai pengeluaran tak terduga.



Karena itu, keputusan meninggalkan rumah tanpa persiapan justru dapat menciptakan stres baru.



Di sinilah rencana keluar berfungsi sebagai alat untuk membuat transisi lebih realistis.



Seseorang dapat menghitung:



berapa penghasilan yang dibutuhkan;



berapa biaya hidup bulanan;



berapa jumlah tabungan yang ideal;



lokasi tempat tinggal yang memungkinkan;



bagaimana transportasi menuju tempat kerja;



dan berapa lama dirinya perlu mempersiapkan diri.



Rencana tersebut juga dapat dibuat fleksibel.



Misalnya, target awal adalah pindah setelah enam bulan. Tetapi jika pekerjaan yang diperoleh belum stabil, target dapat ditunda sambil memperbaiki kondisi finansial.



Artinya, rencana keluar bukan ultimatum.



Ia adalah kompas.



Bukan Tentang Seberapa Cepat Anda Pergi dari Rumah



Penting untuk menekankan bahwa psikologi tidak memberikan aturan universal bahwa setiap lulusan perguruan tinggi harus segera meninggalkan rumah.



Kondisi setiap orang berbeda.



Ada yang tinggal bersama keluarga karena alasan finansial. Ada yang perlu merawat orang tua. Ada yang bekerja di kota yang sama. Ada yang sedang mencari pekerjaan. Ada pula yang memang memilih tinggal bersama keluarga karena alasan budaya atau preferensi pribadi.



Karena itu, ukuran kedewasaan bukanlah sekadar:



“Sudah tinggal sendiri atau belum?”



Kedewasaan lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk:



mengambil tanggung jawab;



membuat keputusan;



mengelola konsekuensi;



mengatur keuangan;



menyelesaikan masalah;



dan menentukan arah kehidupannya sendiri.



Seseorang dapat tinggal bersama orang tua tetapi sangat mandiri.



Sebaliknya, seseorang dapat tinggal sendiri tetapi masih sangat bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan.



Karena itu, konsep “rencana keluar” sebaiknya tidak dipahami sebagai tekanan untuk segera meninggalkan rumah.



Ia lebih tepat dipahami sebagai rencana untuk bergerak menuju bentuk kehidupan yang sesuai dengan tujuan pribadi.



Bagaimana Membuat Rencana Keluar yang Sehat?



Rencana keluar yang baik seharusnya realistis, bukan sekadar ambisius.



Cobalah menjawab lima pertanyaan berikut:



1. Apa yang ingin saya capai?



Contohnya:



“Saya ingin mampu hidup mandiri.”



2. Mengapa saya menginginkannya?



Alasannya bisa berupa keinginan memiliki privasi, mengembangkan karier, belajar mandiri, atau membangun kehidupan sendiri.



3. Apa syarat agar saya siap?



Misalnya memiliki pekerjaan tetap, tabungan tertentu, atau keterampilan mengelola kebutuhan sehari-hari.



4. Apa langkah yang harus dilakukan?



Pecah tujuan besar menjadi tindakan yang lebih kecil dan dapat dilakukan.



5. Apa rencana cadangan jika target tidak tercapai?



Ini sangat penting.



Rencana yang sehat harus mampu menghadapi kenyataan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai jadwal.



Jika seseorang belum mendapatkan pekerjaan setelah enam bulan, bukan berarti seluruh rencananya gagal. Ia dapat mengevaluasi strategi, mengubah target, meningkatkan keterampilan, atau memperpanjang masa tinggal di rumah dengan kesepakatan baru bersama keluarga.



Kesimpulan



Kembali ke rumah setelah lulus perguruan tinggi bukanlah tanda kegagalan.



Dalam banyak situasi, rumah orang tua justru dapat menjadi tempat yang sangat berharga untuk memulihkan diri, mengurangi tekanan finansial, dan mempersiapkan kehidupan berikutnya.



Namun, dukungan yang sehat sebaiknya memiliki arah.



Memiliki “rencana keluar” membantu seseorang mempertahankan rasa kendali, membangun identitas dewasa, menghindari ketergantungan yang tidak direncanakan, menjaga motivasi, mengurangi konflik keluarga, memperkuat rasa kompeten, dan membuat transisi menuju kehidupan mandiri menjadi lebih realistis.



Pada akhirnya, tujuan dari rencana keluar bukan semata-mata keluar dari rumah.



Tujuannya adalah membangun kemampuan untuk menentukan ke mana kehidupan ingin diarahkan.



Dan terkadang, tinggal di rumah orang tua untuk sementara waktu bukanlah langkah mundur.



