Lebih dari 1.300 Siswa dan Guru Terlibat Program Belajar di 10 Daerah

JawaPos.com - Program Energi Mengajar Negeri 2026 melibatkan 61 relawan menjangkau lebih dari 1.300 penerima manfaat yang terdiri atas siswa sekolah dasar dan tenaga pendidik di 10 titik wilayah Indonesia.

Program tersebut berlangsung mulai 16 September 2026 di Kabupaten Bangka dan berakhir pada 26 Oktober 2026 di Banyuwangi.

Para relawan berasal dari berbagai fungsi perusahaan dan terlibat langsung dalam kegiatan belajar bersama siswa, khususnya di sekolah-sekolah sekitar wilayah operasional perusahaan.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif.

Para relawan tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga pengalaman yang diharapkan dapat memperluas wawasan siswa, meningkatkan rasa percaya diri, serta mendorong mereka berani memiliki cita-cita.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, interaksi langsung antara relawan dan siswa menjadi salah satu cara untuk menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda dari kegiatan pembelajaran sehari-hari.

“Melalui Energi Mengajar Negeri, kami ingin menghadirkan kontribusi yang lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran para relawan bukan hanya untuk berbagi pengetahuan," terang Fajriyah Usman.

"Mereka juga memberikan pengalaman dan motivasi baru bagi anak-anak agar terus belajar, berani bermimpi, dan mengembangkan potensi diri,” ujar Fajriyah.