Kualitas Udara Membaik, Sekolah di Lamandau Kalteng Kembali Tatap Muka

Aktivitas belajar di salah satu SMP di Lamandau, Kalteng sebelum periode belajar online karena asap yang mengepung (Istimewa/Pro Kalteng)
JawaPos.com - Aktivitas kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah resmi diberlakukan kembali mulai Senin (2/11). Keputusan ini diambil seiring dengan kualitas udara di wilayah Lamandau yang berangsur membaik dan terbebas dari ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan.
Dikutip dari Pro Kalteng (Jawa Pos Group) pada Selasa (3/11) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lamandau Loren Oktoberi Tahan menyampaikan bahwa pihaknya telah mengumumkan pemberlakuan kembali pembelajaran tatap muka secara normal kepada seluruh jajaran satuan pendidikan.
“Dengan kondisi tersebut, kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat kembali dilaksanakan seperti biasa. Pemberitahuan ini berlaku bagi satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP di wilayah Nanga Bulik,” ujar Loren saat dikonfirmasi wartawan Senin (2/11).
Kembalinya siswa ke sekolah didukung oleh data pemantauan kualitas udara yang semakin membaik. Berdasarkan hasil pemantauan pada Minggu (1/11) pukul 10.05 WIB di Kecamatan Bulik, tercatat konsentrasi partikel udara berada pada angka PM2.5 sebesar 39 µg/m³ dan PM10 sebesar 76 µg/m³, yang menunjukkan kategori aman untuk beraktivitas di luar ruangan.
Kendati situasi telah membaik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap mengimbau setiap satuan pendidikan untuk tidak lengah. Pihak sekolah diminta tetap konsisten menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penggunaan masker juga tetap disarankan bagi warga sekolah yang masih memiliki keluhan kesehatan.
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Jawa Pos
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