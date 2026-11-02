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Penulis: Dhimas Ginanjar
Selasa, 3 November 2026 | 03.20 WIB

BB1%MC Salurkan Tanah Wakaf dan Perlengkapan Sekolah untuk Yayasan Yakhada di Tasikmalaya

Komunitas Bikers Brotherhood 1% MC (BB1%MC) saat menyerahkan bantuan untuk fasilitas pendidikan di Yayasan Yakhada, Kabupaten Tasikmalaya. - Image

Komunitas Bikers Brotherhood 1% MC (BB1%MC) saat menyerahkan bantuan untuk fasilitas pendidikan di Yayasan Yakhada, Kabupaten Tasikmalaya.

JawaPos.com - Bikers Brotherhood 1% MC (BB1%MC) menyerahkan bantuan berupa tanah wakaf, meja, kursi, serta sarana dan perlengkapan sekolah untuk mendukung fasilitas pendidikan di Yayasan Yakhada, Kabupaten Tasikmalaya.

Bantuan tersebut disalurkan melalui program sosial “Bakti untuk Negeri” yang digelar bersama Yayasan Yakhada di lingkungan TKIT dan SDIT Yayasan Yakhada, Kampung Babakan Nangka, Desa Sukaratu, Kecamatan Sukaresik, pada Sabtu pagi.

Puluhan anggota BB1%MC dari Northern Chapter dan Southern Chapter turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Bantuan diberikan untuk mendukung kenyamanan proses belajar-mengajar bagi para siswa.

Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian sosial BB1%MC dan kontribusinya kepada masyarakat. Organisasi tersebut menegaskan aktivitasnya tidak hanya berkaitan dengan dunia otomotif dan touring.

Sejumlah pengurus BB1%MC hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya COK Mas Haji Wawul, President Southern Chapter H. Dilar, serta President Northern Chapter Nopik Wigiarto.

Aktor Indonesia sekaligus Pengurus Pusat BB1%MC, Bucek Deep, juga turut hadir.

Koordinator Vigilante Northern Chapter BB1%MC Abah Dedi mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama dalam mendukung pendidikan.

“Melalui program Bakti untuk Negeri, kami ingin menunjukkan bahwa semangat persaudaraan tidak hanya terbangun di antara sesama anggota, tetapi juga harus diwujudkan melalui kepedulian dan kontribusi nyata kepada masyarakat. Apa yang kami lakukan hari ini merupakan bentuk investasi sosial bagi masa depan generasi penerus bangsa,” ungkap Abah Dedi.

Apresiasi atas bantuan tersebut disampaikan Ustadz Dani Hamdani dari Biro Pendidikan Yayasan Kharisma Darussalam. Ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada keluarga besar Bikers Brotherhood 1% MC.

“Ini merupakan aksi nyata yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh anak-anak didik kami. Insyaallah bantuan ini sangat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi keberlangsungan proses pendidikan di lingkungan Yayasan Yakhada,” ujar Ustadz Dani Hamdani.

Editor: Dhimas Ginanjar
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