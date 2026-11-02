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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 2 November 2026 | 20.29 WIB

Kemendiktisaintek Soal Penerapan Kuliah Gratis PTN Mulai 2027: Masih Dikaji

Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok. (Istimewa). - Image

Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok. (Istimewa).

JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyebut rencana penerapan kuliah gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mulai tahun 2027 masih terus dikaji. 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek Khairul Munadi mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan berbagai kemungkinan kebijakan kuliah gratis sebelum mengambil keputusan akhir.

“Namanya ya kan harus diexercise, ya. Kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan-kemungkinan. Jadi nanti pasti akan disampaikan kalau sudah,” ujar Munadi kepada wartawan, Senin (2/11).

Ia menegaskan, pihaknya belum bisa memastikan bentuk akhir kebijakan tersebut, termasuk apakah terdapat perubahan alokasi anggaran dari rencana yang sebelumnya telah dibahas.

Menurut dia, seluruh aspek untuk kuliah gratis PTN masih dikaji sebelum pemerintah menyampaikan keputusan resmi.

“Ya, intinya kan sedang dalam pembahasan. Jadi ya enggak bisa kita sampaikan bagaimana kepastian dan sebagainya. Jadi intinya masih sedang dalam pembahasan,” jelasnya.

Munadi menambahkan, Kemendiktisaintek juga akan mendengarkan masukan dan pandangan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan perguruan tinggi, sebelum merumuskan kebijakan final.

“Masukan dan sebagainya tentu saja kita pasti mendengarkan juga masukan ataupun pandangan dari berbagai pihak sebelum nanti ada perumusan akhir,” katanya.

Terkait kemungkinan penerapan kuliah gratis pada 2027 dilakukan secara bertahap, ia menyebut skema tersebut juga masih menjadi bagian dari pembahasan.

“Termasuk skenario implementasinya, apakah kemudian dilakukan secara bertahap atau bagaimana? Ini masih semuanya masih dalam pembahasan,” pungkasnya.

Editor: Bayu Putra
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