TKA Hari Kedua Sempat Terkendala, Kemendikdasmen Siapkan Jadwal Ulang

Sejumlah siswa mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK/MA/MAK pada Selasa (27/10) sempat mengalami kendala jaringan. Hal itu membuat pelaksanaan pada sesi 1 berdampak pada sebagian murid.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin menjelaskan, kendala jaringan pada TKA hari kedua sesi 1 menjadi perhatian Kemendikdasmen untuk ditangani melalui koordinasi dan pemantauan bersama pihak terkait antar Kementerian/Lembaga.
“Kami terus memantau pelaksanaan TKA dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan setiap kendala ditangani dengan sebaik-baiknya," ujarnya, Rabu (28/10).
"Kami mengapresiasi kesigapan satuan pendidikan dan seluruh petugas di lapangan dalam menjaga pelaksanaan TKA tetap berjalan. Kami optimistis, dengan kerja sama yang baik, TKA dapat terlaksana dengan tertib dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid,” imbugnya.
Ia menegaskan bahwa koordinasi dan pemantauan terus dilakukan agar setiap kendala dapat direspons secara cepat dan tepat.
“Bagi murid yang mengalami kendala dalam pelaksanaan TKA dan memerlukan penjadwalan ulang, Kemendikdasmen akan menyediakan sesi khusus pada Jumat, 30 Oktober 2026, mulai pukul 07.00 WIB. Langkah ini dilakukan untuk memastikan murid yang terdampak tetap memperoleh kesempatan mengikuti asesmen,” jelas Toni.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan TKA tetap mengedepankan prinsip objektivitas, kejujuran, dan keadilan bagi seluruh murid. Kemendikdasmen memastikan pemantauan berkelanjutan menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas penyelenggaraan asesmen di berbagai wilayah.
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