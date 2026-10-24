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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 19.05 WIB

Kemendikdasmen Pastikan Kesiapan TKA 2026, 3,8 Juta Peserta Telah Terdaftar

Ilustrasi tes kemampuan akademik. (Willi Irawan/Antara)

 

JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan kesiapan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 jenjang SMA/MA/SMK dan sederajat yang dimulai pada 26 Oktober. Hingga Jumat (23/10), sebanyak 3.864.195 peserta telah terdaftar dari total 4.213.114 calon peserta atau mencapai 91,72 persen.
 
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Toni Toharudin mengatakan, kesiapan pelaksanaan TKA mencakup data peserta, sistem asesmen, hingga pengawasan. Ia mengatakan, besarnya jumlah peserta menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan asesmen berlangsung tertib dan adil.
 
“Besarnya jumlah pendaftar itu menjadi tanggung jawab kami untuk menyediakan layanan asesmen yang tentunya harus tertib, adil, dan juga bisa dipercaya,” ujar Toni, Sabtu (24/10).
 
Berdasarkan data Kemendikdasmen, tingkat pendaftaran peserta SMA mencapai 95,68 persen, MA 95,64 persen, dan SMK 93,10 persen. Untuk menguji kesiapan teknis, Kemendikdasmen juga telah menggelar gladi bersih pada 5–18 Oktober 2026.
 
 
Gladi bersih moda daring diikuti 3.015.860 peserta dengan tingkat partisipasi 90,90 persen. Sementara itu, moda semi-daring diikuti 498.897 peserta dengan tingkat partisipasi mencapai 91,79 persen.
 
Pelaksanaan TKA akan dibagi dalam beberapa gelombang dan sesi dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur serta kemampuan sistem. Untuk moda daring, sistem disiapkan melayani hingga 900 ribu peserta secara bersamaan.
 
Kemendikdasmen juga menyiapkan pengawasan guna menjaga integritas hasil asesmen. Sebanyak 50.474 pengawas ruang dan 1.710 penyelia dari perguruan tinggi negeri akan dilibatkan dalam pelaksanaan TKA 2026.
 
Toni menegaskan, pelaksanaan TKA mengusung tagline “Jujur dan Gembira”. Prinsip tersebut menekankan pentingnya kejujuran peserta dalam mengerjakan soal berdasarkan kemampuan sendiri serta kesiapan mental agar asesmen tidak menjadi beban berlebihan.
 
“Kami punya tagline ‘Jujur dan Gembira’. Artinya, jujur berarti mengerjakan dengan kemampuan sendiri. Kemudian ketika bicara gembira, berarti datang dengan tenang, percaya diri, dan tentunya tidak terbebani secara berlebihan,” jelasnya.
 
Ia mengimbau para murid mempersiapkan diri dengan belajar secukupnya, beristirahat dengan baik, serta memahami petunjuk pelaksanaan. Dukungan orang tua dan guru juga diperlukan agar peserta dapat mengikuti TKA dengan tenang dan percaya diri.
 
Kemendikdasmen turut memperhatikan kondisi satuan pendidikan dalam persiapan pelaksanaan asesmen. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap peserta memperoleh kesempatan mengikuti TKA secara aman dan adil.

Editor: Sabik Aji Taufan
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