4.400 Pelajar TK-SD Ikuti IOB Rising Star: Lomba Bahasa Inggris hingga Sains

JawaPos.com - Lebih dari 4.400 pelajar mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga kelas 6 Sekolah Dasar (SD) mengikuti Indonesian Olympiad Battle (IOB) Rising Star pada September 2026. Kompetisi akademik ini menghadirkan tiga bidang perlombaan, yakni Matematika, Bahasa Inggris, dan Sains, untuk memperluas kesempatan anak mengenali potensi akademik sejak dini.

Berbeda dari kompetisi yang hanya berfokus pada satu mata pelajaran, IOB Rising Star memberikan ruang bagi peserta untuk mengeksplorasi berbagai bidang pengetahuan. Tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan kelas masing-masing peserta.

Head of Partnership Indonesian Olympiad Battle, Fauzi, mengatakan penyelenggaraan kompetisi dengan tiga bidang tersebut bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam bagi anak-anak.

“Setiap anak memiliki cara belajar dan kekuatan yang berbeda. Karena itu, kami melihat pentingnya memberikan ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi berbagai bidang sejak dini,” ujar Fauzi.

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"Melalui Matematika, Bahasa Inggris, dan Sains, anak mendapatkan pengalaman menghadapi tantangan akademik dengan cara yang berbeda sekaligus menemukan bidang yang paling menarik sesuai minat mereka," imbuhnya.

Menguji Logika hingga Pemahaman Sains Setiap bidang dalam IOB Rising Star memiliki karakter soal yang berbeda. Pada Matematika, peserta dihadapkan pada persoalan yang menguji kemampuan mengenali pola, berpikir logis, dan menemukan solusi.

Sementara itu, kompetisi Bahasa Inggris tidak hanya menekankan penguasaan kosakata. Peserta juga dituntut memahami konteks, mengolah informasi, dan menggunakan bahasa secara tepat melalui soal yang melibatkan penalaran.

Adapun bidang Sains mencakup materi mengenai makhluk hidup, materi, energi, serta bumi dan lingkungan. Peserta perlu memahami konsep dasar sekaligus menghubungkannya dengan situasi yang disajikan dalam soal.