Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.40 WIB

4.400 Pelajar TK-SD Ikuti IOB Rising Star: Lomba Bahasa Inggris hingga Sains

Ilustrasi kompetisi Indonesian Olympiad Battle (IOB) Rising Star yang diikuti lebih dari 4.400 peserta didik TK hingga kelas 6 SD pada September 2026. (istimewa) - Image

Ilustrasi kompetisi Indonesian Olympiad Battle (IOB) Rising Star yang diikuti lebih dari 4.400 peserta didik TK hingga kelas 6 SD pada September 2026. (istimewa)

JawaPos.com - Lebih dari 4.400 pelajar mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga kelas 6 Sekolah Dasar (SD) mengikuti Indonesian Olympiad Battle (IOB) Rising Star pada September 2026. Kompetisi akademik ini menghadirkan tiga bidang perlombaan, yakni Matematika, Bahasa Inggris, dan Sains, untuk memperluas kesempatan anak mengenali potensi akademik sejak dini.

Berbeda dari kompetisi yang hanya berfokus pada satu mata pelajaran, IOB Rising Star memberikan ruang bagi peserta untuk mengeksplorasi berbagai bidang pengetahuan. Tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan kelas masing-masing peserta.

Head of Partnership Indonesian Olympiad Battle, Fauzi, mengatakan penyelenggaraan kompetisi dengan tiga bidang tersebut bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam bagi anak-anak.

“Setiap anak memiliki cara belajar dan kekuatan yang berbeda. Karena itu, kami melihat pentingnya memberikan ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi berbagai bidang sejak dini,” ujar Fauzi.

"Melalui Matematika, Bahasa Inggris, dan Sains, anak mendapatkan pengalaman menghadapi tantangan akademik dengan cara yang berbeda sekaligus menemukan bidang yang paling menarik sesuai minat mereka," imbuhnya.

Menguji Logika hingga Pemahaman Sains

Setiap bidang dalam IOB Rising Star memiliki karakter soal yang berbeda. Pada Matematika, peserta dihadapkan pada persoalan yang menguji kemampuan mengenali pola, berpikir logis, dan menemukan solusi.

Sementara itu, kompetisi Bahasa Inggris tidak hanya menekankan penguasaan kosakata. Peserta juga dituntut memahami konteks, mengolah informasi, dan menggunakan bahasa secara tepat melalui soal yang melibatkan penalaran.

Adapun bidang Sains mencakup materi mengenai makhluk hidup, materi, energi, serta bumi dan lingkungan. Peserta perlu memahami konsep dasar sekaligus menghubungkannya dengan situasi yang disajikan dalam soal.

Ragam tantangan tersebut memberikan gambaran bahwa kemampuan akademik tidak terbatas pada penguasaan materi pelajaran. Anak juga perlu berlatih memahami instruksi, menganalisis informasi, menentukan strategi, dan mengelola waktu saat mengerjakan soal.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Belajar Matematika dan IPA, Ajak Murid SD Belajar Langsung di Lab - Image
Pendidikan

Belajar Matematika dan IPA, Ajak Murid SD Belajar Langsung di Lab

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 04.37 WIB

Tiga Talenta Matematika Lolos ke Grand Final The Genius Math League 2026 dari Jakarta - Image
Pendidikan

Tiga Talenta Matematika Lolos ke Grand Final The Genius Math League 2026 dari Jakarta

Rabu, 23 September 2026 | 05.39 WIB

OpenAI Klaim Pecahkan Teka-teki Matematika 90 Tahun dalam 88 Jam - Image
Teknologi

OpenAI Klaim Pecahkan Teka-teki Matematika 90 Tahun dalam 88 Jam

Kamis, 10 September 2026 | 02.50 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore