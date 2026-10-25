4.400 Pelajar TK-SD Ikuti IOB Rising Star: Lomba Bahasa Inggris hingga Sains

Ilustrasi kompetisi Indonesian Olympiad Battle (IOB) Rising Star yang diikuti lebih dari 4.400 peserta didik TK hingga kelas 6 SD pada September 2026. (istimewa)
JawaPos.com - Lebih dari 4.400 pelajar mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) hingga kelas 6 Sekolah Dasar (SD) mengikuti Indonesian Olympiad Battle (IOB) Rising Star pada September 2026. Kompetisi akademik ini menghadirkan tiga bidang perlombaan, yakni Matematika, Bahasa Inggris, dan Sains, untuk memperluas kesempatan anak mengenali potensi akademik sejak dini.
Berbeda dari kompetisi yang hanya berfokus pada satu mata pelajaran, IOB Rising Star memberikan ruang bagi peserta untuk mengeksplorasi berbagai bidang pengetahuan. Tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan kelas masing-masing peserta.
Head of Partnership Indonesian Olympiad Battle, Fauzi, mengatakan penyelenggaraan kompetisi dengan tiga bidang tersebut bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam bagi anak-anak.
“Setiap anak memiliki cara belajar dan kekuatan yang berbeda. Karena itu, kami melihat pentingnya memberikan ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi berbagai bidang sejak dini,” ujar Fauzi.
"Melalui Matematika, Bahasa Inggris, dan Sains, anak mendapatkan pengalaman menghadapi tantangan akademik dengan cara yang berbeda sekaligus menemukan bidang yang paling menarik sesuai minat mereka," imbuhnya.
Setiap bidang dalam IOB Rising Star memiliki karakter soal yang berbeda. Pada Matematika, peserta dihadapkan pada persoalan yang menguji kemampuan mengenali pola, berpikir logis, dan menemukan solusi.
Sementara itu, kompetisi Bahasa Inggris tidak hanya menekankan penguasaan kosakata. Peserta juga dituntut memahami konteks, mengolah informasi, dan menggunakan bahasa secara tepat melalui soal yang melibatkan penalaran.
Adapun bidang Sains mencakup materi mengenai makhluk hidup, materi, energi, serta bumi dan lingkungan. Peserta perlu memahami konsep dasar sekaligus menghubungkannya dengan situasi yang disajikan dalam soal.
Ragam tantangan tersebut memberikan gambaran bahwa kemampuan akademik tidak terbatas pada penguasaan materi pelajaran. Anak juga perlu berlatih memahami instruksi, menganalisis informasi, menentukan strategi, dan mengelola waktu saat mengerjakan soal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026
Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak
Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022