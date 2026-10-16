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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 04.37 WIB

Belajar Matematika dan IPA, Ajak Murid SD Belajar Langsung di Lab

Murid kelas V Sekolah Tarakanita Gading Serpong antusias belajar di laboratorium Fakultas Biosains, Teknologi, dan Inovasi (FBTI) Unika Atma Jaya BSD di Serpong, Jumat (16/10). (Istimewa) - Image

Murid kelas V Sekolah Tarakanita Gading Serpong antusias belajar di laboratorium Fakultas Biosains, Teknologi, dan Inovasi (FBTI) Unika Atma Jaya BSD di Serpong, Jumat (16/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Mata pelajaran (mapel) matematika, fisika, dan rumpun IPA lainnya kerap dianggap menakutkan di kalangan murid.

Beragam cara digunakan untuk menghilangkan stigma negatif tersebut di antaranya dengan mengajak langsung murid-murid jenjang SD untuk belajar langsung di laboratorium.

Sekitar 150 murid kelas V SD dari Sekolah Tarakanita Gading Serpong berkesempatan keliling sejumlah laboratorium di laboratorium Fakultas Biosains, Teknologi, dan Inovasi (FBTI) Unika Atma Jaya BSD di Serpong (16/10).

Kesempatan langka ini menjadi rangkaian pembukaan Sains Tecno Park Atma Jaya.

Di dalam laboratorium anak-anak belajar banyak hal.

Mulai dari mengamati bakteri, mencoba 3D printing, membuat aplikasi game, serta aktivitas lain terkait sains dan teknologi lainnya.

Selama mengikuti kegiatan, anak-anak dibimbing oleh dosen dan mahasiswa.

Rektor Unika Atma Jaya Prof. Yuda Taruna ikut mendampingi anak-anak SD tadi belajar di laboratorium.

”Mereka sangat antusias. Ilmu-ilmu alam yang selama ini hanya dipelajari di buku, bisa dipraktikkan langsung,” kata Yuda Taruna.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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