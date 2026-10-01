Tembus 700 Besar Dunia, UI Catat Lompatan Signifikan di The WUR 2027

Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok. (Istimewa).
JawaPos.com - Universitas Indonesia (UI) mencatat lompatan signifikan dalam Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2027. UI menempati peringkat 651–700 dunia, sekaligus untuk pertama kalinya menembus kelompok 700 besar universitas dunia dalam pemeringkatan tersebut.
Capaian ini menandai peningkatan lebih dari 100 posisi dibandingkan THE WUR 2026, ketika UI berada pada rentang peringkat 801–1000 dunia. Pada THE WUR 2027, UI juga menjadi perguruan tinggi Indonesia dengan peringkat tertinggi.
Dari 42 perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan, UI berada di rentang 651–700, disusul Universitas Gadjah Mada (UGM) pada rentang 801–1000, serta perguruan tinggi lainnya berada pada rentang 1001 dan seterusnya.
Lompatan tersebut mencerminkan penguatan kinerja UI dalam sejumlah aspek yang menjadi bagian dari penilaian THE WUR, terutama International Outlook, Industry, dan Teaching. Ketiga aspek tersebut menggambarkan kapasitas UI dalam memperluas keterlibatan global, membangun keterhubungan dengan dunia industri, serta menjaga kualitas pembelajaran.
Penguatan orientasi internasional menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan UI. Kolaborasi akademik dan riset dengan mitra dari berbagai negara, mobilitas sivitas akademika, serta keterlibatan dalam jejaring pendidikan tinggi global terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperluas kontribusi UI di tingkat internasional.
Di sisi lain, keterhubungan dengan industri menunjukkan semakin kuatnya hubungan antara pengetahuan yang dihasilkan perguruan tinggi dan kebutuhan di dunia nyata. Kolaborasi dengan sektor industri membuka ruang bagi pengembangan riset, inovasi, serta pemanfaatan pengetahuan yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian.
Aspek teaching juga menjadi bagian penting dalam capaian tersebut. Penguatan kualitas pembelajaran dilakukan seiring dengan perkembangan kebutuhan ilmu pengetahuan dan dunia kerja, termasuk melalui pengembangan lingkungan akademik yang mendorong mahasiswa untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan.
Capaian THE WUR 2027 sekaligus memperlihatkan perkembangan UI dalam menjaga dan meningkatkan kualitas sebagai universitas riset. Sebelumnya, pada THE WUR 2026, UI berada pada rentang 801–1000 dunia dan menjadi satu-satunya perguruan tinggi Indonesia yang berada pada rentang tersebut selama tiga tahun berturut-turut. Kini, UI berhasil melanjutkan capaian tersebut dengan memasuki kelompok 700 besar dunia.
Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi refleksi atas konsistensi UI dalam mengembangkan kualitas dan daya saing akademik di tingkat global.
“Masuknya UI ke dalam 700 besar dunia menjadi capaian penting sekaligus pijakan untuk terus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Kami akan terus mendorong kolaborasi dan menghadirkan dampak yang semakin luas bagi Indonesia dan dunia,” ujar Prof. Heri.
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