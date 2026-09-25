Mulai 2027, Program Indonesia Pintar Berikan Bantuan Rp 450 Ribu untuk Murid TK

JawaPos.com - Mulai tahun depan, murid TK akan mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 450 ribu per tahun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari skema pemerintah memperluas akses pendidikan gratis sejak jenjang paling awal.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, selama ini PIP diberikan kepada murid dari keluarga tidak mampu. etapi belum mencakup anak TK. Kebijakan baru tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan layanan pendidikan gratis.

“Untuk kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP. Mulai tahun 2027 nanti, murid TK akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450 ribu per tahun,” ujar Mu'ti dikutip Jumat (25/9).

Menurutnya, dukungan pembiayaan pendidikan selama ini juga dilakukan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana tersebut diberikan kepada seluruh murid, baik di sekolah negeri maupun swasta, untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan.

BOS antara lain dapat digunakan untuk pembayaran gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, PIP secara khusus ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu.