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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 25 September 2026 | 20.32 WIB

Mulai 2027, Program Indonesia Pintar Berikan Bantuan Rp 450 Ribu untuk Murid TK

Sejumlah siswa berbaris saat hari pertama masuk sekolah di Taman Kanak-kanan Islam Terpadu (TKIT), Depok, Jawa Barat, Senin (18/7/2022). Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru diawali dengan masa orientasi guna memperkenalkan peserta didik kepada guru dan lingkungan sekolah. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS - Image

Sejumlah siswa berbaris saat hari pertama masuk sekolah di Taman Kanak-kanan Islam Terpadu (TKIT), Depok, Jawa Barat, Senin (18/7/2022). Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru diawali dengan masa orientasi guna memperkenalkan peserta didik kepada guru dan lingkungan sekolah. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS

JawaPos.com - Mulai tahun depan, murid TK akan mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 450 ribu per tahun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari skema pemerintah memperluas akses pendidikan gratis sejak jenjang paling awal.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, selama ini PIP diberikan kepada murid dari keluarga tidak mampu. etapi belum mencakup anak TK. Kebijakan baru tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan layanan pendidikan gratis.

“Untuk kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP. Mulai tahun 2027 nanti, murid TK akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450 ribu per tahun,” ujar Mu'ti dikutip Jumat (25/9).

Menurutnya, dukungan pembiayaan pendidikan selama ini juga dilakukan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana tersebut diberikan kepada seluruh murid, baik di sekolah negeri maupun swasta, untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan.

BOS antara lain dapat digunakan untuk pembayaran gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, PIP secara khusus ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Perluasan PIP untuk murid TK tersebut menjadi bagian dari skema pendidikan gratis yang tengah disiapkan pemerintah. Mu’ti menyebut bahwa Prabowo memberikan penekanan agar layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid pendidikan dasar dan menengah, termasuk dimulai dari taman kanak-kanak.

Editor: Diar Candra
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