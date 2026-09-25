Mulai 2027, Program Indonesia Pintar Berikan Bantuan Rp 450 Ribu untuk Murid TK

Sejumlah siswa berbaris saat hari pertama masuk sekolah di Taman Kanak-kanan Islam Terpadu (TKIT), Depok, Jawa Barat, Senin (18/7/2022). Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru diawali dengan masa orientasi guna memperkenalkan peserta didik kepada guru dan lingkungan sekolah. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS
JawaPos.com - Mulai tahun depan, murid TK akan mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp 450 ribu per tahun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari skema pemerintah memperluas akses pendidikan gratis sejak jenjang paling awal.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, selama ini PIP diberikan kepada murid dari keluarga tidak mampu. etapi belum mencakup anak TK. Kebijakan baru tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penguatan layanan pendidikan gratis.
“Untuk kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP. Mulai tahun 2027 nanti, murid TK akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450 ribu per tahun,” ujar Mu'ti dikutip Jumat (25/9).
Menurutnya, dukungan pembiayaan pendidikan selama ini juga dilakukan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana tersebut diberikan kepada seluruh murid, baik di sekolah negeri maupun swasta, untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan.
BOS antara lain dapat digunakan untuk pembayaran gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, PIP secara khusus ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Perluasan PIP untuk murid TK tersebut menjadi bagian dari skema pendidikan gratis yang tengah disiapkan pemerintah. Mu’ti menyebut bahwa Prabowo memberikan penekanan agar layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid pendidikan dasar dan menengah, termasuk dimulai dari taman kanak-kanak.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022