4.922 Sekolah Terdampak Bencana di Sumatera Sudah Gelar Pembelajaran Lagi

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman kembali melakukan peninjauan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kampung Landuh, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu (15/3/2026). (Istimewa)
JawaPos.com - Sebanyak 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat seluruhnya telah kembali melakukan pembelajaran.
Dari total sekolah itu, 4.821 di antaranya melakukan pembelajaran kembali di sekolah semula.
Selain itu, masih ada 99 sekolah yang harus belajar di Ruang Kelas Darurat (RKD), dan 2 lainnya menumpang sementara di sekolah lain.
“Secara keseluruhan total dukungan Kemendikdasmen untuk pemulihan layanan pendidikan di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera saat ini mencapai Rp 5,6 triliun," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti kepada wartawan, Kamis (24/9).
Dari jumlah Rp 5,6 triliun itu, ia menerangkan bahwa porsi terbesar disalurkan untuk revitalisasi bangunan sekolah dengan total anggaran Rp 3,03 triliun.
Terkait perkembangan bantuan revitalisasi, Mu’ti menuturkan bahwa sebanyak 3.132 sekolah telah seluruhnya melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan nilai mencapai Rp 3,03 triliun.
Hingga saat ini, dana yang telah tersalurkan ke rekening sekolah mencapai Rp 2,63 triliun.
Penyaluran dana tahap pertama sebesar 70 persen telah tuntas untuk seluruh sekolah penerima.
Sementara itu, penyaluran dana tahap kedua sebesar 30 persen dilakukan setelah progres pekerjaan fisik bangunan mencapai minimal 50 persen.
Saat ini, terdapat 1.267 sekolah dengan nilai bantuan sebesar Rp 400,5 miliar yang masih dalam proses penyaluran dana tahap kedua.
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