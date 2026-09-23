Mendiktisaintek Brian Yuliarto Sebut Butuh Rp 93,742 Triliun untuk Gratiskan Seluruh PTN

JawaPos.com - Pemerintah membutuhkan anggaran Rp 93,742 triliun untuk menggratiskan biaya pendidikan seluruh mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN). Angka tersebut hasil perhitungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, anggaran ini mencakup 2.833.169 mahasiswa tercatat di PTN. Cakupannya meliputi program vokasi dan akademik jenjang D3, D4, serta S1.

"Terkait dengan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh PTN kami sudah menghitung itu nilainya Rp 93.742.969.840.000 untuk 2.833.169 mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi negeri baik untuk vokasi maupun akademik. Jadi D3, D4, dan S1," kata Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, dikutip Rabu (23/9).

Menurut Brian, angka itu belum menjadi skema final pelaksanaan kuliah gratis. Pemerintah masih akan membahasnya bersama Presiden Prabowo Subianto, termasuk kemungkinan penerapan kebijakan bertahap.

"Jadi nilainya sebesar itu. Ini kami akan bawa kepada rapat bersama Bapak Presiden nanti seperti apa meskipun memang ada skenario-skenario untuk tahapan dan seterusnya," tuturnya.

Rencana ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga universitas negeri harus gratis. Biaya tersebut tidak boleh menjadi beban masyarakat.

Prabowo menyampaikan hal itu saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9). Presiden mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas membahas pendidikan negeri tanpa biaya.