Filter Khusus B50 segera Meluncur, Tekan Biaya Perawatan Kendaraan

JawaPos.com - Implementasi biodiesel B50 mulai menjadi perhatian serius pelaku industri yang mengandalkan mesin diesel dan alat berat dalam operasional harian. Campuran bahan bakar dengan kandungan FAME lebih tinggi itu dinilai menghadirkan tantangan baru, mulai dari risiko terbentuknya sludge hingga filter yang lebih cepat buntu.

“Bpfilters hadir berinovasi untuk mengantisipasi potensi keluhan yang mungkin muncul, seperti filter yang cepat buntu hingga penurunan produktivitas alat berat,” ujar Direktur Utama Bpfilters Bonny Pratama.

Menjawab kebutuhan tersebut, produsen filter lokal itu bakal meluncurkan lini filter solar terbaru yang dirancang khusus untuk penggunaan biodiesel B50. Produk anyar tersebut dijadwalkan diperkenalkan secara resmi di Bogor pada Juni 2026.

Penerapan B50 sendiri membawa karakteristik berbeda dibanding B40. Kandungan FAME sebesar 50 persen memiliki sifat higroskopis atau mudah menyerap air, lebih cepat teroksidasi, dan dapat memicu pertumbuhan mikroba di tangki bahan bakar.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan filter cepat tersumbat, performa injektor menurun, hingga mengganggu produktivitas kendaraan dan alat berat di sektor pertambangan, perkebunan, maupun konstruksi.

Untuk mengatasi persoalan itu, Bpfilters menerapkan tiga pendekatan utama pada desain filtrasi mereka, yakni peningkatan area filtrasi (Increase Filtration Area), pemisahan air bertingkat (Multi Stage Water Separation), serta media filtrasi dengan tingkat mikron lebih presisi (Advance Micron Rating Media).

Teknologi tersebut diklaim mampu memperpanjang usia pakai filter, menjaga performa mesin tetap stabil, serta membantu efisiensi konsumsi bahan bakar melalui proses pembakaran yang lebih bersih.