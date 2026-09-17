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Nanda Prayoga
Kamis, 17 September 2026 | 22.42 WIB

Tanoto Foundation Tegaskan Komitmen Dorong Inovasi Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia

Tim Redaksi JawaPos.com dipimpin Dirut Dhimas Ginanjar dan Pemimpin Redaksi, Edy Pramana saat visit ke kantor Tanoto Foundation di Jakarta, Kamis (17/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Tim Redaksi JawaPos.com dipimpin Dirut Dhimas Ginanjar dan Pemimpin Redaksi, Edy Pramana saat visit ke kantor Tanoto Foundation di Jakarta, Kamis (17/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Redaksi JawaPos.com melakukan kunjungan ke kantor Tanoto Foundation di Jalan Teluk Betung, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (17/9). Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut merupakan bentuk silaturahmi antara kedua pihak.

Dari pihak JawaPos.com sendiri hadir Direktur Utama, Dhimas Ginanjar dan Pemimpin Redaksi, Edy Pramana.

Dalam kesempatan ini pula, Margaretha Ari Widowati, Country Head at Tanoto Foundation menyambut langsung kedatangan tim JawaPos.com. Dia pun mengungkapkan keinginan Tanoto untuk Indonesia.

“Tanoto ingin memosisikan diri yang ingin mnyumbangan inovasi di bidang kesehatan dan pendidikan untuk di Indonesia. Pasti bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga di luar pemerintah bisa global organization dan local organizations yang memang punya ikatan kuat untuk masyarakat,” kata Margaretha.

Dalam kunjungan tersebut, pihak Tanoto juga menjelaskan program-program yang dibawakannya seperti, pengembangan dan pendidikan anak usia dini seperti SIGAP dan HOPE, Pendidikan Dasar seperti Pintar, Pengembangan Kepemimpinan seperti TELADAN dan BEACON.

Selanjutnya ada pula program Fellowship seperti Tanoto Foundation Fellowship Programme dan Global Fellowship Programme dan terakhir Pengembangan Kapasitas Pemerintah.

Dalam programnya, Tanoto Foundation sendiri tak hanya berjalan di Jakarta. Namun, perusahaan juga turut berpartisipasi di daerah-daerah dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui posyandu-posyandu.

Bahkan, Tanoto Foundation juga berdampak positif secara global dengan mengepakan sayapnya di negara-negara seperti Tiongkok, Singapura, hingga Brasil.

Dari pihak JawaPos.com sendiri juga dijelaskan mengenai jaringan yang dimiliki di seluruh Indonesia.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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