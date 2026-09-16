Cara S3 Psikologi UMM bantu Mahasiswa Lulus Cepat dan Tembus Jurnal Internasional Bereputasi

JawaPos.com — Program Studi Doktor (S3) Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melakukan terobosan baru untuk mengakselerasi masa studi mahasiswa.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui ajang International Conference on Mental Health and Intercultural Communities (ICONIC).

Dalam rangkaian acara tersebut, S3 Psikologi UMM menggelar Doctoral Forum bertajuk Mental Health Crossroad: Psychology, Religion, Social, Culture and Community in The Digital World.

​Program ini dirancang sebagai ruang pendampingan intensif bagi calon doktor untuk berdiskusi langsung dengan para pakar internasional.

Forum ini bukan sekadar seremoni akademik biasa, melainkan wadah pembinaan penulisan disertasi dan publikasi jurnal bereputasi global.

Melalui skema pendampingan ini, mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan hambatan riset secara lebih terarah.

​Ketua Program Studi S3 Psikologi UMM, Prof. Tulus Winarsunu, menegaskan bahwa publikasi ilmiah di jurnal internasional sering menjadi kendala utama kelulusan mahasiswa doktor.

"Konferensi umum biasanya hanya diisi pemaparan materi dari narasumber, lalu selesai. Namun, Doctoral Forum diawali dengan sesi informal," ujar Prof. Tulus.

​Melalui forum ini, para kandidat doktor dari berbagai universitas membedah kesulitan riset mereka bersama para ahli.