Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
ARM
Rabu, 16 September 2026 | 15.44 WIB

Cara S3 Psikologi UMM bantu Mahasiswa Lulus Cepat dan Tembus Jurnal Internasional Bereputasi

Prof. Tulus Winarsunu (kiri) menerima cenderamata dari Assc. Prof. Bulent Tansel, Ph.D., (Interpol &amp; Forensic Lecture of Istanbul Gelisim University - Turkey) pada acara ICONIC. (Istimewa). - Image

Prof. Tulus Winarsunu (kiri) menerima cenderamata dari Assc. Prof. Bulent Tansel, Ph.D., (Interpol &amp; Forensic Lecture of Istanbul Gelisim University - Turkey) pada acara ICONIC. (Istimewa).

JawaPos.com  — Program Studi Doktor (S3) Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melakukan terobosan baru untuk mengakselerasi masa studi mahasiswa.

Langkah strategis ini diwujudkan melalui ajang International Conference on Mental Health and Intercultural Communities (ICONIC). 

Dalam rangkaian acara tersebut, S3 Psikologi UMM menggelar Doctoral Forum bertajuk Mental Health Crossroad: Psychology, Religion, Social, Culture and Community in The Digital World.

​Program ini dirancang sebagai ruang pendampingan intensif bagi calon doktor untuk berdiskusi langsung dengan para pakar internasional. 

Forum ini bukan sekadar seremoni akademik biasa, melainkan wadah pembinaan penulisan disertasi dan publikasi jurnal bereputasi global. 

Melalui skema pendampingan ini, mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan hambatan riset secara lebih terarah.

​Ketua Program Studi S3 Psikologi UMM, Prof. Tulus Winarsunu, menegaskan bahwa publikasi ilmiah di jurnal internasional sering menjadi kendala utama kelulusan mahasiswa doktor. 

"Konferensi umum biasanya hanya diisi pemaparan materi dari narasumber, lalu selesai. Namun, Doctoral Forum diawali dengan sesi informal," ujar Prof. Tulus.

​Melalui forum ini, para kandidat doktor dari berbagai universitas membedah kesulitan riset mereka bersama para ahli. 

Materi diskusi mencakup pengembangan model penelitian kualitatif, kuantitatif, analisis statistik, hingga strategi publikasi. 

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore