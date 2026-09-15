Revitalisasi SMPN 16 Medan Selesai, Mendikasmen Pastikan Kegiatan Belajar Sudah Normal

JawaPos.com - Revitalisasi SMP Negeri 16 Medan telah selesai. Sekolah yang sempat terdampak banjir 1 meter itu kini bisa menjalankan proses belajar mengajar seperti sediakala.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti sudah melihat langsung kondisi SMP Negeri 16 Medan. Dia memastikan sarana sekolah sudah normal seluruhnya.

“Pembangunan revitalisasi sekolah yang terdampak banjir ini selesai pada waktunya, bulan Agustus. Sehingga semua kegiatan pembelajaran sekarang sudah berlangsung 100 persen, tidak perlu ada lagi yang melalui pembelajaran daring,” ujar Mu’ti di Medan, Sumatera Utara, Selasa (15/9).

Dia menuturkan, pemulihan lokasi terdampak bencana tidak hanya difokuskan pada perbaikan sarana. Kemendikdasmen juga akan memperhatikan keamanan dan kenyamanan para guru dan siswa.

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Sementara itu, Kepala UPT SMP Negeri 16 Medan, Taripar Rudi Sihaloho mengungkapkan, pekerjaan revitalisasi dimulai pada April 2026 dan seluruh pengerjaan bangunan telah selesai pada Agustus 2026.

“Revitalisasi dimulai dari bulan April 2026 dan pada bulan Agustus 2026 kemarin sudah selesai. Sebelumnya area sekolah ini rendah, sehingga dilakukan penimbunan dan ditinggikan supaya ke depan kalau ada hujan lebat tidak terkena banjir lagi,” kata Taripar.

Guru PKN UPT SMP Negeri 16 Medan, Patar Saputra Sihombing menambahkan, banjir yang melanda pada September 2025 menjadi ujian berat bagi sekolah. Pasalnya bencana merusak banyak fasilitas sekolah.

“Awal mula terjadi banjir pada bulan September tahun lalu, tinggi air hampir lebih dari satu meter terendam banjir, jadi banyak yang terdampak. Kebetulan pada hari itu hari libur, sehingga banyak barang-barang yang terkena banjir dan hanya beberapa yang bisa diselamatkan,” kata ucap Patar.