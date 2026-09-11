Pertamina UMK Academy 2026 Resmi Dimulai, Lebih dari 1.500 Pelaku Usaha Terpilih

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) resmi memulai pembinaan tahap regional Pertamina UMK Academy 2026. Pembukaan program ditandai dengan kegiatan kick-off yang digelar secara daring pada 9 September 2026. Lebih dari 1.500 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terpilih dari berbagai wilayah di Indonesia, yang merupakan peserta yang lolos dari lebih 4000 pendaftar.

Pertamina UMK Academy merupakan program pembinaan berjenjang yang bertujuan membantu pelaku UMK meningkatkan kompetensi, memperkuat tata kelola usaha, mengembangkan produk, memanfaatkan teknologi, memperluas akses pasar, serta membangun jejaring usaha yang produktif.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Temmy Satya Permana, mengatakan pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan penting untuk membantu pelaku usaha lokal meningkatkan kapabilitas, kualitas, dan daya saing.

“Program pembinaan UMK diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh, mendapatkan akses pasar, serta mengembangkan skala usahanya,” ujar Temmy saat mengikuti kegiatan secara daring.

Vice President CSR & SMEPP Pertamina, Rudi Arifianto, mengatakan antusiasme pelaku UMK terhadap program tersebut tergolong tinggi. “Dalam 11 hari, lebih dari 4.290 pelaku UMK dari hampir seluruh provinsi di Indonesia mendaftar,” ujar Rudi.

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Rudi memerinci, pada tahap regional, peserta akan mendapatkan pembelajaran mengenai pengelolaan bisnis, fasilitasi akses pasar, serta pendampingan dari fasilitator, mentor, dan akselerator yang kompeten dan berpengalaman.

Setelah menyelesaikan pembinaan regional, peserta akan mengikuti evaluasi dan seleksi untuk melanjutkan ke tahap nasional. Peserta terpilih akan memperoleh materi yang lebih mendalam, praktik pembelajaran yang lebih menantang, serta pendampingan yang semakin intensif.

“Peserta yang lolos ke tahap nasional akan mengikuti empat Kelas Go, yakni Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global, sesuai dengan perkembangan usahanya,” jelas Rudi.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan terpilihnya lebih dari 1.500 UMK menjadi awal perjalanan pembinaan Pertamina dalam mendukung pelaku usaha lokal memperkuat berbagai aspek bisnis. Tingginya jumlah pendaftar juga mencerminkan besarnya semangat pelaku UMK untuk terus belajar dan berkembang.