Pertamina Jaga Kecukupan Energi di Wilayah Timur Indonesia, Dukung Pergerakan Ekonomi

Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Ahmad Siddik Badruddin melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas operasi Pertamina di Ternate, Maluku Utara, Selasa (1/9). (Istimewa).
JawaPos.com — Ketersediaan energi di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi menjadi salah satu fondasi untuk mendukung konektivitas dan pergerakan ekonomi masyarakat.
Karena itu, Pertamina terus memastikan kesiapan infrastruktur dan distribusi energi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar penerbangan dan BBM di wilayah Indonesia Timur.
Upaya tersebut menjadi perhatian dalam kunjungan Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Ahmad Siddik Badruddin ke sejumlah fasilitas operasi Pertamina di Ternate, Maluku Utara, Selasa (1/9).
Dalam kunjungan tersebut, Siddik meninjau langsung kesiapan operasional sekaligus mengevaluasi kapasitas infrastruktur energi dalam mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan energi di wilayah tersebut.
Kunjungan diawali dengan peninjauan Aviation Fuel Terminal (AFT) Baabullah yang berada di sekitar Bandara Sultan Babullah, Ternate. Fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan bahan bakar pesawat atau avtur bagi penerbangan yang beroperasi dari dan menuju Ternate.
“Terminal ini dikhususkan untuk menyuplai avtur untuk sekitar 15 penerbangan pesawat per hari yang masuk dan keluar dari Bandara Babullah,” ujar Siddik.
Menurutnya, pertumbuhan aktivitas perekonomian di Maluku Utara, berpotensi meningkatkan trafik penerbangan di Bandara Sultan Babullah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kesiapan infrastruktur dan pengembangan bisnis yang mampu menjawab pertumbuhan kebutuhan avtur ke depan.
“Kita mengevaluasi apakah AFT Babullah akan mampu memenuhi kebutuhan dari peningkatan penjualan ke depannya dan apa saja opsi-opsi yang bisa dilakukan untuk pengembangan bisnis,” katanya.
Selain avtur, keberlanjutan pasokan BBM untuk masyarakat juga menjadi bagian penting dari sistem ketahanan energi di wilayah kepulauan.
Untuk itu, Siddik melanjutkan kunjungan ke Fuel Terminal (FT) Ternate, fasilitas yang berperan dalam mendukung distribusi energi bagi masyarakat Ternate maupun sejumlah wilayah kepulauan di sekitarnya.
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Jawa Pos
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