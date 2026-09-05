Perkuat Talenta AI Indonesia melalui Program Artificial Intelligence bagi Generasi Muda

JawaPos.com - Binus University luncurkan Program Artificial Intelligence di Binus @Bekasi sebagai langkah memperluas akses pendidikan AI bagi generasi muda.

Hal itu sekaligus mempersiapkan talenta yang relevan dengan perkembangan industri juga memperkuat peran sebagai Business, Service, and Technology Campus, yang menghubungkan penguasaan teknologi dengan kebutuhan nyata dunia bisnis, layanan, industri, dan masyarakat.

Rektor BINUS University Dr. Nelly, S.Kom., M.M., menyampaikan, penguasaan AI perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi individu, tapi juga untuk mendorong lahirnya inovasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

”Kami ingin mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi inovator yang menghadirkan solusi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Dr. Nelly.

Direktur Kampus Binus @Bekasi Gatot Soepriyanto mengatakan, kehadiran program tersebut membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari AI dalam konteks lingkungan industri dan bisnis yang nyata.

”Kami ingin pembelajaran AI tidak berhenti pada pemahaman teknologi, tetapi juga mampu diterjemahkan menjadi solusi yang memberikan nilai bagi industri, bisnis, dan masyarakat,” ujar Prof. Gatot.

Dekan School of Computer Science BINUS University Derwin Suhartono menegaskan, tantangan utama generasi muda saat ini adalah mempersiapkan diri agar mampu bekerja secara optimal bersama AI.

”Mahasiswa perlu memiliki fondasi akademik yang kuat agar mampu mengevaluasi hasil yang diberikan AI, mengembangkan solusi, serta menerapkan teknologi secara strategis, etis, dan bertanggung jawab,” jelas Prof. Derwin.