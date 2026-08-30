Pekan Halal Indonesia 2026: MCEBI Pamerkan Produk Halal Tenant Juara Studentpreneur Bootcamp

JawaPos.com - Muhammadiyah Center for Entrepreneurship and Business Incubator (MCEBI) berpartisipasi dalam ajang Pekan Halal Indonesia 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Keikutsertaan ini menjadi panggung akselerasi bagi produk tenant mahasiswa yang menjuarai ajang Studentpreneur Bootcamp 2025 dan 2026.

Di paviliun khusus MCEBI, pengunjung dapat melihat berbagai produk inovatif karya wirausaha muda kampus.

Produk unggulan yang dipamerkan meliputi sektor food & beverage berbasis komoditas lokal, seperti Honna Snack keripok pisang madu dari Lebak, Mabento sambel nusantara, Ubite's risoles ubi ungu dan Moi Cookies, hingga produk perawatan diri (personal care) seperti Naraya Bodycare yang mengusung konsep green product dan ramah lingkungan.

Ketua MCEBI Endang Rudiatin menegaskan, keikutsertaan di JICC bukan sekadar agenda pameran biasa, melainkan bentuk pembuktian komersialisasi hasil inkubasi perguruan tinggi.

”Studentpreneur Bootcamp yang kami adakan sepanjang periode 2025 hingga 2026 dirancang untuk mencetak wirausaha Tangguh,” papar Endang Rudiatin.

Baca Juga:Prestasi Mahasiswa Jadi Bekal Perjalanan Menuju Berdampak dan Inspirasi

Di Pekan Halal Indonesia 2026 ini, lanjut dia, pihaknya menampilkan produk-produk tenant juara yang kreatif secara konsep dan memenuhi standar mutu dan mengantongi sertifikasi halal resmi.

”Mulai dari inovasi pangan lokal hingga perawatan berbasis bahan alam, karya mahasiswa ini membuktikan riset kampus siap bersaing secara komersial di pasar nasional maupun global," kata Endang.