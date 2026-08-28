PPI Dunia Buka Portal Berisi Hampir 100 Peluang Beasiswa S1-S3 dari 68 Negara, Cek 5 Keuntungannya

ILUSTRASI. PPI Dunia Buka Portal Berisi Hampir 100 Peluang Beasiswa S1-S3 dari 68 Negara. (pinterest)
JawaPos.com - Pelajar Indonesia kini bisa mencari hampir 100 peluang beasiswa luar negeri dari 68 negara melalui Portal Scholarship Guide yang diluncurkan Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia). Portal tersebut memuat informasi beasiswa untuk jenjang S1 hingga S3 dalam satu pusat informasi.
Portal ini dibuat untuk memudahkan calon mahasiswa yang selama ini harus mencari informasi beasiswa dari berbagai platform. Mulai dari jadwal pendaftaran, negara tujuan, jenjang pendidikan, persyaratan, hingga proses seleksi dipetakan agar pencarian beasiswa bisa dilakukan lebih terarah.
Koordinator PPI Dunia Andika Ibrahim Nasution mengatakan, akses pendidikan global perlu dibuka seluas-luasnya bagi pelajar Indonesia tanpa melihat latar belakang sosial maupun ekonomi.
Melalui panduan tersebut, PPI Dunia ingin menyediakan informasi beasiswa yang inklusif dan praktis sekaligus membantu generasi muda mempersiapkan rencana studi di luar negeri.
Berikut sejumlah layanan yang ditawarkan PPI Dunia melalui Scholarship Guide:
Portal Scholarship Guide menghimpun hampir 100 peluang beasiswa yang tersebar di 68 negara. Informasi tersebut mencakup tiga kawasan utama jaringan PPI Dunia, yakni Asia-Oseania, Timur Tengah-Afrika, serta Amerika-Eropa.
Peluang yang tersedia tidak hanya berasal dari negara tujuan studi yang selama ini populer. Pelajar juga dapat mengeksplorasi berbagai negara dan program lain yang disesuaikan dengan latar belakang akademik serta rencana pendidikan masing-masing.
Beasiswa yang dihimpun mencakup seluruh jenjang pendidikan tinggi, mulai dari S1, S2 hingga S3.
Portal Scholarship Guide menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan pelajar saat mulai mencari beasiswa.
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Jawa Pos
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