Prestasi Mahasiswa Jadi Bekal Perjalanan Menuju Berdampak dan Inspirasi

Apresiasi Mahasiswa Berprestasi 2026 yang diselenggarakan Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya di Kampus BSD. (Istimewa)
JawaPos.com – Di balik sebuah piala, terdapat proses panjang yang berisi kegagalan, perjuangan, dan ketangguhan. Pesan itu menjadi salah satu sorotan dalam Apresiasi Mahasiswa Berprestasi 2026 yang diselenggarakan Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya di Kampus BSD.
Rektor Unika Atma Jaya Yuda Turana mengapresiasi mahasiswa yang telah aktif dalam memanfaat berbagai kesempatan di luar kelas.
Pengalaman mahasiswa selama berkuliah akan membantu proses pembentukan diri dan karakter menjadi bekal penting untuk membentuk ketangguhan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.
”Prestasi itu sebenarnya hanya bagian dari proses perjalanan. Tugas kalian, tugas kita semua, adalah menjadi versi terbaik dari kita masing-masing. Soal hasil akhir, menang-kalah, itu persoalan eksternal yang banyak sekali,” ujar Prof. Yuda.
Sepanjang 2026, mahasiswa Unika Atma Jaya menorehkan 69 prestasi yaitu 29 kompetisi tingkat internasional, 32 tingkat nasional, dan 8 tingkat provinsi.
Capaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan mahasiswa dalam mengembangkan potensi sekaligus membangun pengalaman di luar ruang kelas.
Lebih lanjut, Prof. Yuda juga berpesan kepada mahasiswa bahwa prestasi yang didapatkan perlu dibarengi dengan sikap baik, tangguh, dan kompeten.
Hal itu menjadi bekal agar keunggulan yang dimiliki mahasiswa tidak berhenti pada pencapaian pribadi, tetapi juga dapat memberi dampak bagi lingkungan.
Wakil Rektor Akademik Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia Yohanes Eko Adi Prasetyantomenambahkan, keunggulan akan bermakna jika bisa menginspirasi, memberikan dampak, dan membuka ruang kolaborasi dengan orang lain.
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Jawa Pos
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