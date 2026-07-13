Hari Pertama Masuk Sekolah, Mendikdasmen Ingatkan Siswa Laksanakan 7 Kebiasaan Ini

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengingatkan seluruh siswa yang memulai hari pertama sekolah untuk membiasakan diri menjalankan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Menurutnya, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten akan menjadi bekal penting dalam meraih cita-cita sekaligus menjaga kesehatan fisik dan mental.

Abdul Mu'ti mengatakan, peserta didik yang memasuki jenjang pendidikan baru sejatinya tengah memulai perjalanan panjang untuk mencapai masa depan. Karena itu, selain bersemangat mengikuti pembelajaran, para siswa juga diminta membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.

"Kalian semua sekarang memasuki tahapan baru dalam perjalanan karier pendidikan. Dan karena itu, saya menyampaikan selamat atas capaian yang kalian semua raih. Tetapi tentu saja capaian itu sekali lagi adalah awal perjalanan panjang untuk kalian mencapai cita-cita," kata Abdul Mu'ti dalam pembukaan MPLS Ramah 2026 di SMK Singosari, Malang, Jawa Timur, Senin (13/7).

Ia pun mengingatkan para siswa untuk secara sungguh-sungguh menerapkan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat yang menurutnya akan membuat pelajar menjadi lebih disiplin dalam belajar dan berefek positif di kemudian hari.

"Yaitu kebiasaan bangun pagi, kebiasaan untuk senantiasa beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita biasakan untuk senantiasa berolahraga, kita membiasakan diri kita untuk makan sehat dan bergizi, kita menjadikan diri kita sebagai insan yang senantiasa gemar belajar dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas diri kita, dan kemudian kita berusaha untuk menjadi bagian dari masyarakat di mana kita berada dengan senantiasa hidup bermasyarakat, dan kita juga harus membiasakan diri kita untuk tidur cepat," tuturnya.

Menurut Abdul Mu'ti, tujuh kebiasaan tersebut mungkin terlihat sederhana, namun apabila dilakukan secara rutin akan memberikan dampak besar terhadap kebugaran tubuh sekaligus membentuk ketangguhan mental dan kesehatan rohani peserta didik.