Kisah Bintang: Raih IPK 3,99 di IPB Berkat Beasiswa KIP-K, Diterima Kerja Sebelum Wisuda

JawaPos.com - Keterbatasan ekonomi tak menjadi penghalang bagi Nabil Bintang Prayoga untuk mengukir prestasi tertinggi di dunia akademik. Mahasiswa Program Studi Statistika dan Sains Data Universitas IPB ini menjadi Lulusan Terbaik Program Sarjana IPB University pada Wisuda Tahap VIII Tahun Ajaran 2025/2026 yang digelar Juli 2026, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) nyaris sempurna, yakni 3,99.

Tidak hanya mengamankan predikat lulusan terbaik di tingkat universitas, pemuda asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, ini sekaligus dinobatkan sebagai Lulusan Terbaik Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI) IPB University.

Modal Beasiswa KIP-K dan Pesan Sang Ibu

Dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), perjalanan akademik Bintang di kampus pertiwi berawal dari keterbatasan. Putra dari pasangan pengusaha salon dan depot jamu di Batang ini menembus IPB University jalur SNBP (dahulu SNMPTN) dengan mengandalkan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Kondisi finansial keluarga justru melecut semangat alumnus SMAN 1 Subah ini untuk membuktikan kapasitas dirinya. Seluruh raihan luar biasa tersebut ia persembahkan sepenuhnya untuk keluarga tercinta.

"Saya sangat bersyukur dapat menyelesaikan perjalanan ini sebagai lulusan terbaik. Pencapaian ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan kakak saya yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat. Mama selalu mengatakan bahwa warisan terbaik yang dapat diberikan orang tua adalah pendidikan," ujar Bintang.

Bintang membagikan rasa harunya atas perjuangan kedua orang tuanya yang gigih mengantarkan anak-anak menembus perguruan tinggi, meski orang tuanya hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang SLTA.

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"Meskipun kedua orang tua saya hanya lulusan SLTA, mereka berhasil mengantarkan kedua anaknya menempuh pendidikan tinggi, dan kami berdua sama-sama menjadi lulusan terbaik di kampus masing-masing. Bagi saya, pencapaian ini adalah hasil dari doa, kerja keras, dan dukungan keluarga," lanjutnya.

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