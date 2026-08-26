770 Pendidik Buktikan Inovasi Guru Tak Berhenti di Ruang Kelas

JawaPos.com – Inovasi guru kini tak lagi berhenti di ruang kelas. Sebanyak 770 pendidik dari 679 sekolah di 228 kota di Indonesia menunjukkan beragam praktik kepemimpinan, pembelajaran inovatif, hingga pemanfaatan teknologi dalam menjawab perubahan kebutuhan pendidikan lewat ajang Mentari National Awards for Educators (MNAE) 2026.

MNAE merupakan ajang apresiasi yang memberikan penghargaan kepada pendidik atas kepemimpinan, inovasi pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan.

Setelah melalui rangkaian seleksi dan penjurian, sebanyak 20 pendidik terpilih sebagai penerima penghargaan dari tiga kategori MNAE 2026. Para penerima penghargaan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Purwakarta, Medan, Riau, hingga Labuan Bajo.

Executive Director of Mentari Group, Natalina Rimba, mengatakan bahwa perkembangan teknologi dan artificial intelligence (AI) turut mengubah kebutuhan dunia pendidikan. Kondisi tersebut mendorong pendidik untuk terus mengembangkan kompetensi dan beradaptasi agar dapat menghadirkan pembelajaran yang relevan bagi peserta didik.

“Pendidikan saat ini tidak hanya berbicara tentang capaian akademik, tetapi juga karakter, kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi. Karena itu, Mentari Group berkomitmen untuk terus mendukung pendidik melalui inovasi, kolaborasi, dan berbagai program pengembangan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pendidikan Indonesia,” ujar Natalina Rimba di Jakarta, Rabu (26/8).

Dukungan terhadap pengembangan profesional menjadi bagian dari MNAE 2026. Selain memperoleh plakat, sertifikat, dan total hadiah uang tunai senilai Rp 60 juta, 20 penerima penghargaan akan mendapatkan kesempatan mengikuti program peningkatan kompetensi selama satu tahun melalui Mentari Teachers Academy (MTA).

Para awardee juga berkesempatan memperoleh beasiswa S2 Manajemen Pendidikan dari Mentari Group melalui kolaborasi dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Asia, Malang, dengan total nilai beasiswa mencapai Rp100 juta. Dukungan tersebut dirancang untuk memberikan ruang bagi para pendidik terpilih untuk terus mengembangkan kompetensi serta memperluas dampak praktik baik yang telah mereka lakukan di lingkungan pendidikan.

Pakar Pendidikan, Itje Chodidjah, menilai bahwa transformasi pendidikan pada dasarnya berawal dari kualitas pendidik yang berada di ruang kelas. Menurutnya, apresiasi terhadap pendidik dapat menjadi bagian dari dukungan untuk mendorong inovasi dan kolaborasi di lingkungan pendidikan.

“Transformasi pendidikan pada akhirnya berawal dari pendidik yang hadir dan bekerja di ruang kelas. Mereka memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kompetensi, dan kesiapan generasi masa depan. Karena itu, apresiasi menjadi penting bukan sekadar sebagai penghargaan, tetapi sebagai bentuk dukungan agar para pendidik terus berkembang, berinovasi, dan saling menginspirasi,” ujar Itje Chodidjah.