Alumni UI Dibidik Masuk Dunia Industri, Dany: Ada Karpet Merah

JawaPos.com - Rektor Universitas Indonesia Prof Heri Hermansyah mengingatkan para wisudawan untuk menerapkan dan menghasilkan solusi serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Setelah menyelesaikan pendidikan di UI, para lulusan akan menghadapi persoalan yang lebih beragam. Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh perlu diterapkan untuk menghasilkan solusi serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Heri Hermansyah seperti dilansir dari Antara saat acara Wisuda UI di Balai Sidang Kota Depok.

Dia mengatakan, prestasi akademik para lulusan merupakan bagian dari hasil penyelenggaraan pendidikan yang perlu diteruskan melalui kontribusi setelah lulus.

Dia menyebut bahwa tantangan lulusan perguruan tinggi tidak hanya terletak pada penguasaan keilmuan, tetapi juga pada kemampuan bekerja lintas bidang, berkolaborasi, dan merespons perubahan.

Prestasi akademik menjadi bekal untuk memasuki ruang yang lebih luas, tempat pengetahuan dan kompetensi diuji melalui karya, inovasi dan kontribusi nyata.

Sebanyak 4.141 lulusan Universitas Indonesia (UI) meraih predikat Cum Laude dan 421 Summa Cum Laude dari total 10.329 lulusan.

Di antara para lulusan tersebut, 72 lulusan tercatat memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) sempurna 4.

Wakil Direktur Utama MIND ID sekaligus Anggota Majelis Wali Amanat UI Dany Amrul Ichdan menyatakan, alumni UI akan memperoleh akses prioritas untuk mengikuti proses seleksi dan asesmen di dunia industri.