7 Alasan Mengapa Harus Memiliki "Rencana Keluar Rumah" Saat Lulus Perguruan Tinggi Menurut Psikologi

seseorang yang berencana keluar rumah / foto: Magnific/koldunova_anna

JawaPos.com - Lulus dari perguruan tinggi merupakan salah satu tonggak penting dalam kehidupan seseorang. Setelah bertahun-tahun menjalani perkuliahan, kini saatnya memasuki fase dewasa yang ditandai dengan tanggung jawab yang lebih besar, baik dalam karier, keuangan, maupun kehidupan pribadi.

Di Indonesia, tinggal bersama orang tua setelah lulus kuliah masih menjadi hal yang umum. Faktor budaya, kondisi ekonomi, hingga kedekatan keluarga membuat banyak lulusan memilih tetap tinggal di rumah. Pilihan ini tentu tidak salah. Namun, yang sering terlupakan adalah pentingnya memiliki "rencana keluar rumah" atau move-out plan, meskipun pelaksanaannya mungkin baru dilakukan beberapa tahun kemudian.



Dalam psikologi perkembangan, memiliki rencana untuk hidup mandiri merupakan bagian dari proses menuju kedewasaan psikologis (psychological adulthood). Yang dimaksud bukan sekadar pindah tempat tinggal, tetapi mempersiapkan diri agar mampu mengambil keputusan, mengelola kehidupan, dan bertanggung jawab atas diri sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (24/7), terdapat tujuh alasan mengapa setiap lulusan perguruan tinggi sebaiknya mulai menyusun rencana keluar rumah menurut sudut pandang psikologi.



1. Membantu Pembentukan Identitas Dewasa



Psikolog perkembangan Erik Erikson menjelaskan bahwa masa dewasa awal merupakan periode ketika seseorang mulai membangun identitas yang lebih matang. Setelah menyelesaikan pendidikan, individu tidak lagi hanya berperan sebagai anak atau mahasiswa, tetapi juga sebagai pekerja, pasangan, anggota masyarakat, bahkan calon orang tua.



Ketika seseorang memiliki rencana hidup mandiri, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri:



Karier seperti apa yang ingin dibangun?

Kota mana yang mendukung perkembangan diri?

Nilai hidup apa yang ingin dijalani?

Kehidupan seperti apa yang ingin diciptakan?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu membentuk identitas yang lebih kuat. Sebaliknya, tanpa perencanaan, seseorang lebih mudah menjalani hidup mengikuti keadaan atau keputusan orang lain.



Dengan kata lain, rencana keluar rumah bukan hanya soal berpindah alamat, melainkan proses mengenal diri sebagai individu dewasa.



2. Melatih Kemandirian Psikologis



Kemandirian bukan berarti memutus hubungan dengan keluarga. Dalam psikologi, kemandirian berarti kemampuan mengatur kehidupan tanpa selalu bergantung pada bantuan orang lain.



Saat tinggal sendiri atau mempersiapkan diri untuk hidup mandiri, seseorang belajar:



mengatur waktu,

membuat keputusan,

menyelesaikan masalah,

mengurus kebutuhan sehari-hari,

menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan.



Kemampuan tersebut membentuk self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa seseorang mampu menghadapi tantangan hidup.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa individu dengan self-efficacy tinggi cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik, lebih optimis, dan lebih tahan menghadapi tekanan.



3. Mengembangkan Kemampuan Mengatur Emosi



Ketika tinggal bersama keluarga, banyak masalah sehari-hari secara tidak sadar diselesaikan oleh orang tua. Mulai dari urusan makan, tagihan, kebersihan rumah, hingga pengambilan keputusan tertentu.



Saat mulai hidup mandiri, seseorang akan menghadapi berbagai tantangan baru:



merasa kesepian,

menghadapi tekanan pekerjaan,

mengatur keuangan,

menyelesaikan konflik dengan orang lain.



Semua pengalaman tersebut menjadi latihan nyata dalam mengembangkan regulasi emosi, yaitu kemampuan mengenali, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi secara sehat.



Psikologi menunjukkan bahwa regulasi emosi merupakan salah satu prediktor utama kebahagiaan dan kesehatan mental jangka panjang.



4. Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab



Memiliki rencana keluar rumah biasanya diikuti dengan target yang jelas, misalnya:



memiliki pekerjaan tetap,

menabung dana darurat,

membeli perlengkapan rumah,

mencari tempat tinggal,

menghitung biaya hidup.



Target-target tersebut membuat seseorang mulai berpikir jangka panjang.



Dalam teori Executive Function, kemampuan merencanakan masa depan merupakan bagian penting dari fungsi kognitif orang dewasa. Orang yang terbiasa membuat perencanaan biasanya lebih disiplin, lebih mampu mengendalikan impuls, dan lebih siap menghadapi perubahan.



Artinya, rencana keluar rumah membantu seseorang berpikir lebih strategis daripada sekadar menjalani kehidupan dari hari ke hari.



5. Membantu Membangun Kepercayaan Diri



Kepercayaan diri tidak muncul hanya karena pujian. Dalam psikologi, rasa percaya diri tumbuh melalui pengalaman berhasil mengatasi tantangan.



Misalnya:



berhasil membayar tagihan sendiri,

mampu mengatur anggaran bulanan,

memasak makanan sendiri,

mengurus administrasi,

menyelesaikan masalah tanpa bergantung pada orang tua.



Setiap keberhasilan kecil memberikan pengalaman bahwa "Saya mampu."



Lama-kelamaan, pengalaman tersebut membentuk konsep diri yang positif.



Sebaliknya, jika seseorang terus bergantung pada orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, kesempatan untuk membangun rasa percaya diri menjadi lebih sedikit.



6. Menjalin Hubungan yang Lebih Sehat dengan Orang Tua



Banyak orang mengira bahwa tinggal terpisah berarti hubungan menjadi renggang. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan bahwa hubungan orang tua dan anak justru menjadi lebih sehat ketika kedua belah pihak memiliki batasan yang jelas.



Dalam psikologi keluarga, proses ini disebut individuasi, yaitu perkembangan ketika anak menjadi pribadi yang mandiri tanpa kehilangan kedekatan emosional dengan keluarga.



Ketika hidup mandiri:



komunikasi menjadi lebih berkualitas,

konflik sehari-hari berkurang,

hubungan berubah dari pola ketergantungan menjadi saling menghargai.



Orang tua juga memiliki kesempatan melihat anak sebagai individu dewasa, bukan lagi anak kecil yang harus selalu diarahkan.



7. Mempermudah Adaptasi terhadap Perubahan Hidup



Kehidupan setelah lulus kuliah penuh dengan perubahan.



Misalnya:



pindah kota,

mendapatkan pekerjaan baru,

menikah,

melanjutkan studi,

berpindah perusahaan.



Semua perubahan tersebut menuntut kemampuan beradaptasi.



Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai psychological flexibility, yaitu kemampuan menyesuaikan diri terhadap situasi baru tanpa kehilangan arah hidup.



Memiliki rencana keluar rumah melatih fleksibilitas tersebut karena seseorang sudah terbiasa membuat perencanaan, mengevaluasi kondisi, dan menyesuaikan strategi ketika keadaan berubah.



Kemampuan ini sangat penting dalam dunia kerja modern yang penuh ketidakpastian.



Hal yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Keluar Rumah



Memiliki rencana bukan berarti harus langsung pindah setelah wisuda. Justru yang lebih penting adalah mempersiapkan fondasi yang kuat.



Beberapa hal yang sebaiknya dipersiapkan antara lain:



pekerjaan atau sumber penghasilan yang stabil;

dana darurat minimal tiga hingga enam bulan biaya hidup;

kemampuan mengelola anggaran bulanan;

keterampilan dasar seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurus administrasi;

kesiapan mental menghadapi kesepian, tekanan kerja, serta tanggung jawab baru;

tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis.



Dengan persiapan yang matang, proses hidup mandiri akan terasa lebih aman dan terarah.



Kesimpulan



Memiliki rencana keluar rumah setelah lulus perguruan tinggi bukan berarti harus segera meninggalkan keluarga. Sebaliknya, rencana tersebut merupakan bentuk kesiapan untuk memasuki fase dewasa dengan lebih matang.



Dari sudut pandang psikologi, hidup mandiri membantu membangun identitas diri, meningkatkan kemandirian, mengembangkan regulasi emosi, memperkuat rasa tanggung jawab, menumbuhkan kepercayaan diri, menciptakan hubungan keluarga yang lebih sehat, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan hidup.





Pada akhirnya, tujuan utamanya bukan sekadar memiliki tempat tinggal sendiri, melainkan menjadi pribadi yang mampu mengelola hidup secara mandiri, bertanggung jawab, dan tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga. Dengan perencanaan yang realistis dan bertahap, proses menuju kemandirian dapat menjadi pengalaman yang memperkaya sekaligus memperkuat kesehatan psikologis di masa dewasa.***