Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Sabtu, 13 Juni 2026 | 14.00 WIB

BNI Raih 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Layanan Transaction Banking

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih tujuh penghargaan internasional dari dua ajang bergengsi, yakni The Asset Triple A Treasury Awards 2026 dan The Asian Banker Awards 2026. (Istimewa). - Image

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih tujuh penghargaan internasional dari dua ajang bergengsi, yakni The Asset Triple A Treasury Awards 2026 dan The Asian Banker Awards 2026. (Istimewa).

JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih tujuh penghargaan internasional dari dua ajang bergengsi, yakni The Asset Triple A Treasury Awards 2026 dan The Asian Banker Awards 2026. Capaian tersebut memperkuat posisi BNI dalam layanan wholesale transaction banking, treasury, cash management, supply chain, pembayaran, serta digital banking.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, penghargaan internasional tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi perseroan dalam mengembangkan solusi keuangan bagi nasabah korporasi, institusi, sektor publik, hingga mitra strategis di berbagai industri.

"Pencapaian ini menjadi kebanggaan bagi BNI sebagai penyemangat dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan inovasi bisnis ke depan," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Pada ajang The Asset Triple A Treasury Awards 2026 yang digelar di Four Seasons Hotel, Hong Kong, BNI memperoleh tiga penghargaan. Ketiganya meliputi Best Service Providers untuk kategori Transaction Bank di Indonesia, Best in Treasury and Working Capital untuk kategori Public Sector di Indonesia, serta Best Payments & Collections Solution di Indonesia.

Sebelumnya, BNI juga meraih empat penghargaan dalam The Asian Banker Awards 2026 pada ajang Business Achievement Awards Ceremony & Gala Dinner 2026 di Hotel Mandarin Oriental Malaysia.

Penghargaan tersebut mencakup Best Cash Management Bank in Indonesia 2026, Best Payment Bank in Indonesia 2026, Best Digital KYC/Onboarding Initiative melalui BNI’s API Digital Service Portal, serta Best Financing Supply Chain Management in Indonesia melalui kolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga.

Okki menilai, penghargaan tersebut tidak hanya mencerminkan kualitas layanan BNI, tetapi juga menunjukkan kuatnya kolaborasi perseroan dengan para mitra strategis dalam membangun ekosistem transaksi keuangan yang efisien, aman, dan terintegrasi.

"Kolaborasi bersama mitra strategis menjadi bukti nyata bagaimana solusi wholesale transaction dan solusi digital BNI mampu mendukung pertumbuhan bisnis nasabah sekaligus memperkuat ekosistem pembayaran nasional," katanya.

Menurut Okki, solusi supply chain financing bersama Pertamina Patra Niaga mempertegas peran BNI dalam mendukung sektor strategis nasional.

Rangkaian penghargaan internasional ini menjadi pendorong BNI untuk terus memperkuat inovasi layanan keuangan digital dan transaction banking. Perseroan berkomitmen menghadirkan solusi yang adaptif, aman, dan berdaya saing global untuk mendukung kebutuhan transaksi nasabah di berbagai sektor.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
BNI Perkuat Ekosistem Digital dan Pasar Global untuk Dorong Ekonomi Nasional - Image
Ekonomi

BNI Perkuat Ekosistem Digital dan Pasar Global untuk Dorong Ekonomi Nasional

Senin, 25 Mei 2026 | 15.30 WIB

Dari Keresahan Penjahit Lokal, UMKM Binaan BNI 'Polka Clothes' Menjahit Peluang di Industri Wastra  - Image
Ekonomi

Dari Keresahan Penjahit Lokal, UMKM Binaan BNI 'Polka Clothes' Menjahit Peluang di Industri Wastra 

Rabu, 13 Mei 2026 | 03.11 WIB

BNI Hadirkan Fitur Life Goals di wondr, Bantu Nasabah Siapkan Dana Haji Lebih Terarah - Image
Ekonomi

BNI Hadirkan Fitur Life Goals di wondr, Bantu Nasabah Siapkan Dana Haji Lebih Terarah

Kamis, 7 Mei 2026 | 23.45 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore