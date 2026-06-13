BNI Raih 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Layanan Transaction Banking

JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih tujuh penghargaan internasional dari dua ajang bergengsi, yakni The Asset Triple A Treasury Awards 2026 dan The Asian Banker Awards 2026. Capaian tersebut memperkuat posisi BNI dalam layanan wholesale transaction banking, treasury, cash management, supply chain, pembayaran, serta digital banking.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, penghargaan internasional tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi perseroan dalam mengembangkan solusi keuangan bagi nasabah korporasi, institusi, sektor publik, hingga mitra strategis di berbagai industri.

"Pencapaian ini menjadi kebanggaan bagi BNI sebagai penyemangat dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan inovasi bisnis ke depan," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Pada ajang The Asset Triple A Treasury Awards 2026 yang digelar di Four Seasons Hotel, Hong Kong, BNI memperoleh tiga penghargaan. Ketiganya meliputi Best Service Providers untuk kategori Transaction Bank di Indonesia, Best in Treasury and Working Capital untuk kategori Public Sector di Indonesia, serta Best Payments & Collections Solution di Indonesia.

Sebelumnya, BNI juga meraih empat penghargaan dalam The Asian Banker Awards 2026 pada ajang Business Achievement Awards Ceremony & Gala Dinner 2026 di Hotel Mandarin Oriental Malaysia.

Penghargaan tersebut mencakup Best Cash Management Bank in Indonesia 2026, Best Payment Bank in Indonesia 2026, Best Digital KYC/Onboarding Initiative melalui BNI’s API Digital Service Portal, serta Best Financing Supply Chain Management in Indonesia melalui kolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga.

Okki menilai, penghargaan tersebut tidak hanya mencerminkan kualitas layanan BNI, tetapi juga menunjukkan kuatnya kolaborasi perseroan dengan para mitra strategis dalam membangun ekosistem transaksi keuangan yang efisien, aman, dan terintegrasi.

"Kolaborasi bersama mitra strategis menjadi bukti nyata bagaimana solusi wholesale transaction dan solusi digital BNI mampu mendukung pertumbuhan bisnis nasabah sekaligus memperkuat ekosistem pembayaran nasional," katanya.

Menurut Okki, solusi supply chain financing bersama Pertamina Patra Niaga mempertegas peran BNI dalam mendukung sektor strategis nasional.