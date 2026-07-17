Layanan Shared Services Pertamina Raih Pengakuan Global

JawaPos.com — PT Pertamina (Persero) meraih tiga penghargaan pada ajang SSOW Impact Awards AustralAsia 2026 yang berlangsung di Sydney, Australia beberapa waktu yang lalu. Pengakuan internasional tersebut menjadi bukti keberhasilan transformasi layanan yang dijalankan perusahaan melalui penguatan tata kelola, digitalisasi, dan pengembangan sumber daya manusia.



Dalam ajang yang diikuti berbagai perusahaan dan organisasi dari kawasan AustralAsia itu, Pertamina meraih penghargaan pada kategori SS Leader of the Year, Change Management, dan Creative Talent Management & Development.



Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), M. Erry Sugiharto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peran strategis fungsi penunjang bisnis dalam meningkatkan daya saing perusahaan.



“Penghargaan SSON AustralAsia 2026 menunjukkan bahwa fungsi penunjang bisnis memiliki peran penting dalam memperkuat daya saing Pertamina. Shared Services tidak hanya mengelola proses bisnis, tetapi juga menjadi enabler yang membantu perusahaan bergerak lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan,” ujar Erry.



Menurut dia, penghargaan tersebut diharapkan dapat memicu inovasi baru lainnya di Pertamina untuk semakin mengefektifkan dan mengefisienkan proses bisnis serta terus menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.



Penghargaan kategori SS Leader of the Year diberikan atas keberhasilan Pertamina Shared Services dalam menjalankan kepemimpinan transformasional yang mendorong peningkatan produktivitas, digitalisasi layanan, serta penguatan integrasi proses bisnis lintas entitas.

Sementara itu, penghargaan Change Management diraih melalui implementasi transformasi digital Procure-to-Pay yang tidak hanya berfokus pada kesiapan sistem, tetapi juga perubahan perilaku pengguna, vendor, dan pemangku kepentingan melalui pendekatan manajemen perubahan yang terstruktur.

Adapun penghargaan Creative Talent Management & Development diberikan atas keberhasilan program Pertamina SS School, yang mengintegrasikan pengembangan kompetensi pekerja dengan kebutuhan bisnis melalui pelatihan, pendampingan, dan proyek inovasi yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja perusahaan.

SVP Shared Services Pertamina, Tedi Kurniadi, menilai penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pekerja Pertamina dalam menjalankan transformasi layanan secara berkelanjutan. “Pengakuan global ini membuktikan bahwa Shared Services Pertamina mampu bersaing di tingkat internasional. Namun yang lebih penting, bagaimana menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, andal, dan memberikan nilai nyata bagi Pertamina Group,” katanya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menambahkan bahwa penghargaan tersebut mencerminkan keberhasilan transformasi internal yang dilakukan Pertamina dalam membangun organisasi yang semakin kompetitif di tingkat global.