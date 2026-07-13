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Nanda Prayoga
Selasa, 14 Juli 2026 | 06.28 WIB

Beasiswa Jadi Jalan Perluas Akses Kuliah di Tengah Tuntutan Era Digital

Ilustrasi perkuliahan di Binus University. (Istimewa) - Image

Ilustrasi perkuliahan di Binus University. (Istimewa)

JawaPos.com - Biaya pendidikan yang terus meningkat membuat program beasiswa masih menjadi salah satu jalur penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

Selain membantu meringankan beban biaya kuliah, beasiswa juga dinilai dapat membuka kesempatan bagi calon mahasiswa berprestasi untuk mengembangkan kompetensinya.

Di sisi lain, kebutuhan dunia kerja terhadap talenta yang memiliki kemampuan di bidang teknologi, digital, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) juga terus berkembang.

Kondisi tersebut mendorong sejumlah perguruan tinggi menghadirkan berbagai program beasiswa sebagai bagian dari upaya menjaring sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Hal ini sejalan dengan Binus University yang membuka program beasiswa hingga 100 persen bagi calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan pada Tahun Akademik 2027/2028, termasuk di Binus Semarang.

Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus menjaring talenta muda yang dinilai memiliki potensi di berbagai bidang.

Pembukaan program beasiswa dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk transformasi digital dan AI.

Perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam membekali mahasiswa dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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