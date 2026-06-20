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Dinarsa Kurniawan
Minggu, 21 Juni 2026 | 05.54 WIB

Mulai Diperdagangkan di Reku, Perluas Akses Masyarakat ke Aset Digital Berbasis Utilitas

Ilustrasi aset emas digital. (Freepik) - Image

Ilustrasi aset emas digital. (Freepik)

JawaPos.com - Perkembangan industri aset digital di Indonesia terus menunjukkan dinamika baru seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi dan teknologi berbasis blockchain.

Di tengah pertumbuhan tersebut, berbagai inovasi mulai hadir dengan menawarkan pendekatan yang menghubungkan aset digital dengan utilitas serta nilai yang berasal dari aset nyata.

“Ini merupakan bagian dari fase baru untuk memperkenalkan IDNGold kepada publik yang lebih luas,” ujar Direktur Utama PT Smart Billionaire Indonesia (SBI) Jeremy Siregar.

PT Smart Billionaire Indonesia (SBI), perusahaan pemilik IDNGold, mengumumkan bahwa IDNGold (IDNG) kini mulai dapat diakses melalui platform Reku sejak 18 Juni 2026 pukul 14.00 WIB. Di platform tersebut, IDNGold diperdagangkan menggunakan ticker IDNG.

Menurut Jeremy, kehadiran mereka di Reku menjadi langkah penting untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap aset digital yang menggabungkan teknologi blockchain, utilitas ekosistem, dan nilai nyata.

Ia menjelaskan, IDNGold dikembangkan sebagai utility token yang dirancang menjadi bagian dari ekosistem yang terus bertumbuh. Melalui ekosistem tersebut, IDNGold berupaya menghubungkan teknologi blockchain dengan berbagai utilitas, komunitas, produk, serta aset bernilai di dunia nyata.

Salah satu konsep yang diusung IDNGold adalah nilai intrinsik berbasis emas. Dalam ekosistemnya, emas menjadi aset nyata yang digunakan sebagai salah satu fondasi nilai dalam pengembangan ekosistem IDNGold.

“IDNGold tidak hanya dilihat dari harga pasar semata, tetapi juga dari utilitas, mekanisme, dan fondasi nilai yang dibangun di dalam ekosistemnya,” kata Jeremy.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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