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Dimas Choirul
Minggu, 28 Juni 2026 | 18.36 WIB

Kreativitas Anak Terancam karena Usia 5 -11 Tahun Sudah Terpapar Gadget 3,5 Jam Sehari

Ilustrasi anak main gadget. Era digital membuat para orang tua sulit menjauhkan anak dari gadget. - Image

Ilustrasi anak main gadget. Era digital membuat para orang tua sulit menjauhkan anak dari gadget.

JawaPos.com - Keseharian anak semakin dekat dengan layar. Kebiasaan itu membuat ruang kreatif offline menjadi semakin berkurang. Padahal ruang kreatif offline sangat penting untuk membantu anak lebih aktif berimajinasi dan berekspresi.

Berdasar data IMGR 2026, anak usia 5 - 11 tahun menghabiskan rata-rata 2,8 - 3,5 jam waktunya per hari dengan menggunakan gadget.

Laporan OECD 2024 mencatat skor creative thinking siswa Indonesia masih berada di angka 19 dari 60, lebih rendah dari rerata OECD sebesar 33.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menghadirkan lebih banyak ruang kreatif bagi anak Indonesia, bukan untuk menjauhkan anak dari teknologi, melainkan untuk menyeimbangkan keseharian mereka dengan aktivitas yang mendorong anak lebih aktif berkarya, berekspresi, dan menggunakan imajinasinya secara langsung.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, sebuah program nasional yang mengajak anak-anak Indonesia menghadirkan warna baru bagi Indonesia melalui ekspresi kreatif hadir bertajuk Generasi Ceria Warnai Indonesia.

Tahun ini, Subang menjadi kota pertama dari rangkaian kegiatan di 10 kota Indonesia, dengan lebih dari 1.000 peserta anak beserta orang tua yang antusias mengikuti acara di Gedung Serbaguna Mulia, Kota Subang.

Memasuki tahun ke-4 penyelenggaraannya, ruang ini bukan hanya dihadirkan sebagai lomba mewarnai dan menggambar, tetapi juga sebagai ruang bagi anak untuk menuangkan ide, memilih warna, membangun cerita visual, dan menunjukkan cara mereka melihat Indonesia melalui imajinasi mereka sendiri.

“Anak-anak hari ini tumbuh di tengah arus konten digital yang sangat cepat. Karena itu, kami percaya anak juga membutuhkan ruang untuk berhenti sejenak dari sekadar mengonsumsi konten, lalu mulai berkarya, memilih warna, menggambar cerita, dan mengekspresikan idenya sendiri,” ujar Marketing Manager Kodomo, Liana, dikutip Sabtu (27/6).

Dengan tema besar untuk menghidupkan warna-warni anak Indonesia, inisiatif ini mengajak anak-anak dari berbagai kelompok usia untuk mengekspresikan imajinasi, perasaan, rasa cinta kepada Indonesia, dan cita-cita mereka melalui karya visual.

Editor: Ilham Safutra
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