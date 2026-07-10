Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Jumat, 10 Juli 2026 | 19.57 WIB

Kukuhkan Guru dan Karyawan TK Ketilang, UIN Jakarta Siapkan Pengembangan Daycare di Lingkungan Kampus

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) &nbsp;Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar mengukuhkan guru dan karyawan TK Ketilang. (UIN Syarif Hidayatullah) - Image

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) &nbsp;Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar mengukuhkan guru dan karyawan TK Ketilang. (UIN Syarif Hidayatullah)

JawaPos.com - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)  Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Asep Saepudin Jahar mengukuhkan guru dan karyawan TK Ketilang. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan fakta integritas sebagai bagian dari proses integrasi satuan pendidikan ke lingkungan UIN.

Asep mengatakan, universitas berkomitmen mengembangkan fasilitas daycare yang lebih representatif. melalui penandatanganan integritas ini memberikan kepastian hukum bagi tenaga pendidik. 

"Selamat datang dalam keluarga besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Secara legal semuanya sudah berjalan dengan baik sehingga Bapak dan Ibu memiliki kepastian dan jaminan dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari UIN," ujar Asep, Jumat (10/7).

Dia memastikan para guru dan karyawan bisa bekerja dengan tenang. Setelah proses integrasi selesai tidak ada pihak lain yang bisa mengganggu jalannya proses belajar mengajar.

Sekarang seluruh tenaga pendidik memiliki status yang jelas dalam sistem tata kelola universitas sebagai Badan Layanan Umum (BLU).

"Kita ingin semuanya berjalan secara profesional. Ada kepastian, ada jaminan, dan itu merupakan hak Bapak dan Ibu," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Asep mengungkapkan rencana pengembangan fasilitas daycare di lingkungan kampus. Ia meminta jajaran pimpinan menyusun perencanaan pembangunan daycare baru yang lebih luas dan nyaman, lengkap dengan taman bermain serta sarana edukatif bagi anak-anak.

"Kita ingin memperkuat daycare. Fasilitas yang ada sudah tidak lagi memadai sehingga perlu dikembangkan agar lebih nyaman dan mendukung tumbuh kembang anak," jelasnya.

Sementara, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Imam Subchi menambahkan, integrasi satuan pendidikan merupakan amanat negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 Tahun 2025.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
UIN Syarif Hidayatullah Dukung Kejati Banten Usut Korupsi Eks Pengurus Yayasan, Bukti Penting Diserahkan - Image
Kasuistika

UIN Syarif Hidayatullah Dukung Kejati Banten Usut Korupsi Eks Pengurus Yayasan, Bukti Penting Diserahkan

Sabtu, 20 Juni 2026 | 23.58 WIB

Nama Yayasan Dicatut Pengurus Lama, UIN Syarif Hidayatullah Akan Tempuh Jalur Hukum - Image
Nasional

Nama Yayasan Dicatut Pengurus Lama, UIN Syarif Hidayatullah Akan Tempuh Jalur Hukum

Rabu, 17 Juni 2026 | 16.28 WIB

Ma'had UIN Malang Siapkan Pioner Jawab Tantangan Di Era Digitalisasi - Image
Berita Daerah

Ma'had UIN Malang Siapkan Pioner Jawab Tantangan Di Era Digitalisasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 00.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

4

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

5

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

6

10 Besar Penjualan Mobil Juni 2026: BYD Comeback jadi Merek Tiongkok Terlaris Kalahkan Jaecoo

7

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

8

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

9

Viral dr. Anggi Aprilyani Masuk Gereja, Tuai Tudingan Penistaan Agama

10

Gosip Perselingkuhan Lionel Messi Memanas, Sang Istri Tanggapi Rumor Skandal Suami dengan Jurnalis Argentina

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore