Kesempatan Kuliah Gratis! Beasiswa hingga 100 Persen Resmi Dibuka untuk Calon Mahasiswa

JawaPos.com - Beasiswa menjadi salah satu jalur yang semakin dibutuhkan calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Selain membantu meringankan biaya kuliah, program beasiswa juga membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kompetensi, dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan dunia kerja yang terus berubah.

Melihat kebutuhan tersebut, Binus University kembali membuka program beasiswa hingga 100 persen bagi calon mahasiswa Tahun Akademik 2027/2028. Program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi siswa berprestasi maupun mereka yang memiliki potensi di berbagai bidang.

Melalui program ini, Universitas tidak hanya memberikan dukungan pembiayaan di pendidikan tinggi, tetapi juga membuka kesempatan bagi mahasiswa penerima beasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang terhubung dengan dunia industri, perkembangan teknologi, serta jaringan alumni Binusian yang tersebar di berbagai sektor.

Program ini sendiri terdiri atas sejumlah jalur beasiswa, yakni Talent Scouting, WIDIA, Startech, BINUSfluencer, Student Athlete Basketball, Primary Teacher Education, dan OSIS. Setiap jalur dirancang untuk menjaring calon mahasiswa dengan keunggulan yang berbeda-beda, mulai dari prestasi akademik, penguasaan teknologi, olahraga, kreativitas digital, hingga minat menjadi pendidik.

Tak hanya itu, universitas juga terus memperkuat ekosistem pembelajarannya melalui kolaborasi dengan lebih dari 2.200 mitra industri, pengembangan transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI), enrichment program, serta jejaring alumni yang luas. Langkah tersebut diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan pengalaman yang relevan sebelum memasuki dunia profesional.

“Kami melihat semakin banyak generasi muda yang memiliki aspirasi besar untuk berkembang di tingkat global. Melalui program beasiswa ini kami berkomitmen membuka akses pendidikan yang lebih luas agar mereka dapat belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan,” Nelly, Rektor Binus University.

Pendaftaran Binus dilakukan melalui laman gabung.binus.ac.id. Informasi mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan, cakupan beasiswa, hingga mekanisme seleksi dapat diakses melalui kanal resmi universitas.