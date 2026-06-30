LPDP Catat 58.749 Penerima Beasiswa Sejak 2013

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencatat sebanyak 58.749 masyarakat Indonesia telah menerima manfaat beasiswa dari negara melalui program beasiswa LPDP.

DIrektur Utama LPDP, Yon Arsal, mengatakan sejak dimulai pada 2013 hingga Mei 2026 LPDP telah menghasilkan 58.749 penerima Beasiswa LPDP, terdiri atas program magister, doktor, dokter spesialis, dan non-gelar.

“Dari jumlah tersebut, 34.334 orang telah menjadi alumni, sementara 18.728 orang masih menjalani studi di berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri,” ujar Yon Arsal dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (30/6).

Yon Arsal mengatakan, melalui berbagai program kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga, LPDP telah mendukung 98.409 penerima beasiswa program degree, 586 ribu peserta program non-degree, sekaligus mendanai ribuan proyek riset, penguatan perguruan tinggi, dan pemajuan kebudayaan.

Ia menyebut bahwa antusiasme masyarakat terhadap Beasiswa LPDP juga terus meningkat. Pada penyelenggaraan Seleksi Beasiswa LPDP Tahap I Tahun 2026, sebanyak 32.794 peserta mendaftar untuk melanjutkan proses persiapan studi menuju berbagai perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri.

“Capaian tersebut melanjutkan tren peningkatan minat masyarakat terhadap program beasiswa LPDP sebesar 33,22 persen dibandingkan tahun 2025,” ujarnya.

Lanjutnya, LPDP mengelola akumulasi Dana Abadi Bidang Pendidikan sebesar Rp 180,81 triliun per 31 Mei 2026. Ia menegaskan, Dana tersebut menjadi fondasi keberlanjutan investasi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia.