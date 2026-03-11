Belum Resmi Jadi Dokter, Danial Habri Arsyi Kantongi 4 LoA Kampus Top Dunia dan Lolos LPDP

JawaPos.com - Prestasi membanggakan ditorehkan Danial Habri Arsyi, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair).

Sebelum resmi menyandang gelar dokter, ia telah mengantongi Letter of Acceptance (LoA) dari empat kampus kesehatan masyarakat terbaik dunia sekaligus lolos beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pencapaian tersebut tidak diraih dalam waktu singkat. Sejak masa preklinik, Danial aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa, mulai dari Komisariat Tingkat, Assalam, Badan Legislatif Mahasiswa (BLM), hingga CIMSA. Aktivitas itu berjalan beriringan dengan kesibukan akademiknya di kampus.

Ketertarikan Danial pada dunia riset mulai tumbuh saat pandemi Covid-19. Pada semester dua, ia bergabung dalam penelitian yang dibimbing Prof. Viskasari Pintoko Kalanjati.

Awalnya hanya membantu pekerjaan administratif, tetapi kemudian berkembang hingga terlibat dalam analisis data dan penulisan ilmiah.

Kerja keras tersebut membuahkan hasil ketika Danial berhasil menjadi penulis utama (first author) dalam jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus Q1 saat masih duduk di semester lima. Pengalaman itu sekaligus memperkuat minatnya pada bidang penelitian dan kesehatan masyarakat.

Menurut Danial, ketertarikan terhadap kesehatan masyarakat semakin besar setelah mengikuti berbagai kegiatan pengabdian masyarakat di Surabaya, Madura, dan Bondowoso. Dari pengalaman itu, ia melihat langsung tantangan akses layanan kesehatan yang masih dihadapi sebagian masyarakat.

Keinginannya untuk memperluas wawasan juga diwujudkan melalui berbagai program internasional. Danial pernah mengikuti riset laboratorium di Osaka University, Jepang, serta belajar bedah jantung di Seoul National University Hospital, Korea Selatan.