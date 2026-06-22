Investasi Bidang Pendidikan Investasi Jangka Panjang untuk Industri Indonesia

JawaPos.com - Menyonsong masa depan Indonesia yang sejahtera, bangsa ini memerlukan banyak investasi terutama di bidang pendidikan. Alasannya, investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di masa depan bangsa.

Manager Hubungan Eksternal PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Lukman Hakim, mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan pondasi penting bagi kemajuan daerah dan bangsa. Maka tidak salah disebut bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memiliki peran dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

"Kami ingin memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, mengembangkan potensi diri, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” ujar Lukman kepada JawaPos.com pada Senin (22/6).

Untuk diketahui, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) bersama Weda Bay Nickel (WBN) mendukung pengembangan SDM melalui program beasiswa untuk mahasiswa asal Maluku Utara (Malut) dan berbagai daerah di Indonesia.

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Dukungan itu mulai dari jenjang sarjana di dalam negeri hingga kesempatan menempuh pendidikan magister di luar negeri. Kata Lukman, IWIP dan WBN berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus mencetak generasi muda unggul yang siap berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Program Beasiswa Weda Bay yang diluncurkan pada 2021 merupakan dukungan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan tinggi bagi generasi Malut. Program itu menyasar mahasiswa asal Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Saat ini 92 mahasiswa telah menerima manfaat dari Program Beasiswa Weda Bay.

Salsabilah Irwan, salah satu mahasiswa penerima Program Beasiswa Weda Bay, mengaku bantuan pendidikan tersebut sangat membantu dirinya dalam menjalani perkuliahan. "Beasiswa ini sangat meringankan beban orang tua dan membuat saya bisa lebih fokus menjalani perkuliahan," ujar mahasiswa Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Khairun itu.

Dia berharap semakin banyak generasi muda di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang berani melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi.

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