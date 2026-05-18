Distribusi Energi Timur-Barat Lebih Efisien, MT Pertamina Halmahera Angkut BBM 160 Ribu KL

JawaPos.com – Kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tidak lepas dari peran armada laut berukuran besar yang beroperasi menghubungkan berbagai wilayah Nusantara. Salah satu armada andalan tersebut adalah MT Pertamina Halmahera, kapal tanker milik Pertamina Patra Niaga yang digunakan untuk mendukung distribusi energi nasional.

MT Pertamina Halmahera merupakan kapal tanker tipe Suezmax dengan kapasitas angkut besar. Kapal ini memiliki deadweight tonnage (DWT) sekitar 100 ribu hingga 160 ribu ton dan panjang mencapai kurang lebih 240 meter. Dengan dimensi tersebut, ukurannya setara lebih dari dua lapangan sepak bola atau sekitar 60 sampai 70 mobil yang disusun berjajar.

Kapal tersebut dirancang untuk mengangkut beberapa jenis BBM sekaligus dalam satu perjalanan melalui sistem segregated cargo tank. Selain itu, MT Pertamina Halmahera juga dilengkapi teknologi keselamatan seperti inert gas system dan cargo monitoring system guna mendukung operasional yang aman dan efisien.

Dalam satu kali pelayaran, kapal ini mampu membawa sekitar 100 ribu hingga 160 ribu kiloliter (KL) BBM yang kemudian disalurkan ke sejumlah terminal energi di kawasan Sumatera, Jawa, hingga Indonesia Timur. Kapasitas besar tersebut menjadikan MT Pertamina Halmahera sebagai salah satu armada penting dalam menjaga keberlangsungan distribusi energi nasional.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada jalur laut untuk memastikan kebutuhan energi dapat menjangkau seluruh wilayah. Karena itu, keberadaan kapal tanker berkapasitas besar dinilai vital dalam menghubungkan terminal energi dengan daerah tujuan distribusi.

Nama 'Halmahera' sendiri diambil dari salah satu pulau besar di kawasan Indonesia Timur. Penamaan tersebut merepresentasikan konektivitas antarpulau sekaligus menggambarkan pentingnya peran maritim dalam sistem distribusi energi nasional.

Direktur Armada Logistik PT Pertamina Patra Niaga Arif Yunianto mengatakan, kapal tanker dengan kapasitas besar memiliki fungsi strategis dalam mendukung distribusi energi di Tanah Air. "MT Pertamina Halmahera memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di Indonesia. Dengan kapasitas angkut yang besar, kapal ini menjadi bagian dari sistem logistik energi yang bekerja memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di berbagai wilayah," tutur Arif, Senin (18/5).

Ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan keandalan armada laut guna mendukung ketahanan energi nasional. "Kami berkomitmen memastikan distribusi energi berjalan aman, tepat waktu, dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia," tutupnya.