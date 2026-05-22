Wakil Dekan FKIP UHO Kendari Dorong Kompetensi Guru untuk Bersaing di Level Global

Diskusi Nasional Pendidikan Transformasi Pendidikan Profesi Guru menuju kualitas pendidikan global digelar BPK RI Perwakilan Sultra di Kendari, Kamis (21/5). (Istimewa)
JawaPos.com - Salah satu pendekatan pendidikan modern yang kini menjadi perhatian dunia Adalah Competency-Based Education (CBE). Sistem pembelajaran ini menitikberatkan pada penguasaan kompetensi nyata peserta didik.
Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Prof. Edy Karno menyebut, dalam konsep tersebut, guru berperan sebagai fasilitator yang mampu mendorong kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan penyelesaian masalah siswa.
Tidak hanya memaparkan konsep pendidikan modern, Edy mengajak seluruh peserta melihat pentingnya menyiapkan guru Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan karakter dan nilai lokal.
Baca Juga:UNUSA dan KCGI Jepang Siapkan Transformasi Pendidikan Berbasis AI, dari SKS Digital hingga Riset Global
”Guru juga dituntut mampu mendesain pembelajaran berbasis proyek, menerapkan asesmen otentik, dan memfasilitasi pembelajaran diferensiatif sesuai kebutuhan siswa,” kata Edy dalam Forum Nasional di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (21/5).
Sejumlah pejabat kementerian, akademisi, dan pemerintah daerah mengikuti kegiatan tersebut. Forum membahas strategi penguatan kompetensi guru dengan salah satu poin utama yang diangkat adalah penerapan pendekatan Competency-Based Education (CBE) untuk menjembatani pendidikan lokal dan tuntutan global.
Mengangkat tema Kualitas Pendidikan Melalui PPG: Dari Lokal ke Global, Edy menilai tantangan pendidikan saat ini berkembang sangat cepat seiring perubahan dunia. Karena itu, guru tidak lagi cukup hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus mampu menjadi fasilitator pembelajaran yang kreatif dan adaptif.
Baca Juga:UNUSA Gandeng Hear The World Foundation, Siapkan Prodi Audiologi untuk Anak dengan Gangguan Pendengaran
”Pendekatan CBE kini menjadi salah satu arah pendidikan dunia karena menitikberatkan pada penguasaan kompetensi nyata peserta didik. Melalui sistem itu, siswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, hingga problem solving atau memecahkan masalah,” papar Edy Karno.
Menurut Edy, transformasi pendidikan harus dimulai dari penguatan kapasitas guru. Guru modern, perlu terus belajar, membangun jejaring profesional, dan terbuka terhadap perkembangan teknologi serta perubahan global.
Prof. Edy Karno menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari penguatan kompetensi guru melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tantangan pendidikan global saat ini menuntut guru tidak lagi sekadar mengajar secara konvensional, tetapi juga mampu mengintegrasikan teknologi, inovasi pembelajaran, dan kemampuan komunikasi lintas budaya.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah